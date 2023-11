Motorola Moto G32 a meno di 100€? Sconto del 46%: DA NON PERDERE!

Se siete appassionati di smartphone Motorola e considerate l'acquisto di un modello base, Amazon ha un'offerta imperdibile: il Moto G32 a meno di 100€. Durante il Black Friday 2023, il suo prezzo è di soli 98€, grazie a uno sconto del 46%.

Motorola Moto G32, chi dovrebbe acquistarlo?

Motorola Moto G32 è perfetto per chi cerca un dispositivo economico ma efficiente, con un'eccellente durata della batteria. Infatti, con la sua batteria da 5000 mAh, può durare fino a due giorni. In più, grazie alla sua fotocamera tripla da 50 MP, è l'ideale per chi ha bisogno di scattare foto occasionalmente con lo smartphone.

Nonostante sia un modello entry-level, vanta un vivace display Full HD+ da 6.5 pollici con refresh rate di 90Hz, oltre a speaker stereo Dolby Atmos, per un'esperienza visiva e sonora di qualità.

A un prezzo così vantaggioso, Motorola Moto G32 rappresenta un'opportunità da cogliere. Con un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di 179.9€, questa offerta potrebbe essere limitata al solo periodo del Black Friday. Quindi, non perdete tempo e approfittatene ora.

