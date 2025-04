Morto Bill Petras, direttore artistico di World of Warcraft e Overwatch

Bill Petras, storico direttore artistico di Blizzard che ha contribuito ad alcuni dei più grandi successi dello studio, ci ha purtroppo lasciato all'età di soli 54 anni.

A darne l'annuncio è stato il suo amico ed ex collega Harley D. Huggins II su LinkedIn, precedentemente cinematic project director a Blizzard, che ha voluto ricordare commosso l'art director di giochi come World of Warcraft e Overwatch.

Le cause della morte sono tuttora sconosciute, ma apparentemente la sua morte sia avvenuta in modo inaspettato: Huggins lo ricorda come «una leggenda dello sviluppo dei videogiochi» e come autore particolarmente orgoglioso del proprio lavoro, soprattutto sui già citati franchise di casa Blizzard.

Come ci ricorda Eurogamer, Bill Petras haa lavorato come lead artist e art director in Blizzard da giugno 1997 fino a febbraio 2005, per poi tornare come senior art director dal gennaio 2010 fino ad ottobre 2021.

Un'esperienza di oltre 20 anni e una visione ancora oggi con pochi eguali al mondo: quando si pensa a titoli come Overwatch è infatti impossibile non pensare al design del suo mondo e dei suoi iconici personaggi, confermando l'eccellente lavoro svolto da Petras nel corso della sua carriera.

È evidente che anche Blizzard apprezzava particolarmente il lavoro del suo direttore artistico: i fan di Overwatch ricorderanno infatti che nella lore ufficiale del gioco è stata data grande importanza al "Petras Act", chiamato così proprio in onore di Bill Petras e che rendeva illegale ogni attività di Overwatch.

La redazione di SpazioGames.it al completo si unisce al cordoglio di amici e familiari di Bill Petras, ringraziandolo per i suoi contributi all'industria videoludica.