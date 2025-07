La comunità di Monster Hunter Wilds (qui la nostra recensione) si trova divisa tra l'entusiasmo per i nuovi contenuti e la frustrazione crescente per problemi tecnici che sembrano non trovare soluzione.

Mentre Capcom accelera i tempi di rilascio dell'espansione endgame originariamente prevista per settembre, i giocatori continuano a lamentare problemi di ottimizzazione che stanno compromettendo l'esperienza di gioco.

Le recensioni "Estremamente Negative" su Steam raccontano una storia diversa da quella che l'azienda giapponese vorrebbe sentire, evidenziando un divario preoccupante tra le aspettative della community e le priorità dello sviluppatore.

L'annuncio ufficiale sul profilo Twitter di Monster Hunter ha sorpreso molti: l'aggiornamento Ver.1.021 arriverà il 13 agosto, anticipando di oltre un mese la roadmap originale. Questa mossa strategica porta con sé un pacchetto di novità significative che promettono di rinnovare l'esperienza endgame.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il nuovo livello di difficoltà delle quest rappresenta una sfida inedita per i cacciatori più esperti, mentre il sistema di ricompense rinnovato introduce Talismani con combinazioni di abilità casuali.

Le modifiche al bilanciamento delle armi si estenderanno a un numero maggiore di equipaggiamenti rispetto ai piani iniziali, suggerendo un intervento più ampio sul gioco attuale. Tuttavia, resta il mistero su quali "miglioramenti e aggiustamenti" accompagneranno questi contenuti, lasciando spazio a speranze e speculazioni della community.

Nonostante l'apparente generosità di Capcom nell'anticipare i contenuti, la reazione dei giocatori rivela una realtà più complessa. La versione PC del gioco continua a soffrire di problemi prestazionali che vanno ben oltre le normali difficoltà di lancio, creando un'esperienza frammentata per una parte significativa della playerbase.

L'aggiornamento del mese scorso aveva promesso di risolvere i problemi di compilazione degli shader che causavano alto carico della CPU e prestazioni instabili. Tuttavia, l'evidenza suggerisce che questi interventi si sono rivelati insufficienti per molti utenti, alimentando una spirale di recensioni negative che continuano a danneggiare la reputazione del titolo sulla piattaforma Steam.

La strategia di Capcom di accelerare il rilascio dei contenuti potrebbe nascondere un tentativo di distrarre l'attenzione dai problemi tecnici, oppure rappresentare un genuine sforzo per mantenere viva l'attenzione della community.

La menzione generica di "miglioramenti e aggiustamenti" lascia aperta la possibilità che l'ottimizzazione sia inclusa nell'aggiornamento, ma dopo mesi di promesse non mantenute, lo scetticismo dei giocatori appare più che giustificato.

La situazione ricorda quella di altri action RPG che hanno dovuto affrontare lanci problematici, dimostrando come il successo a lungo termine dipenda tanto dalla qualità tecnica quanto dalla ricchezza dei contenuti.