Monitor gaming LG UltraGear 27" QHD a PREZZO MAI VISTO per il Black Friday!

Il Black Friday di Amazon entra nel suo quarto giorno, e noi continuiamo a segnalarvi le migliori offerte disponibili. In questo articolo, mettiamo in evidenza un prodotto ideale per gli appassionati di gaming: l'LG 27GR75Q UltraGear. Questo monitor da 27" offre una risoluzione QHD 2560x1440, un tempo di risposta di soli 1ms e una frequenza di aggiornamento di 165Hz. Originariamente proposto a 249,99€, ora è disponibile a un prezzo eccezionale di soli 219,99€, permettendovi di risparmiare il 12% sul prezzo originale!

LG 27GR75Q UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG 27GR75Q UltraGear è la scelta ideale per i gamer che desiderano un monitor di alta qualità, capace di rendere l'esperienza di gioco più coinvolgente e immersiva. Con il suo tempo di risposta di 1ms, la frequenza di aggiornamento di 165Hz e la compatibilità con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, offre sessioni di gioco fluide e prive di sfarfallamenti o tearing, per una qualità ottimale in tutti i giochi.

Una caratteristica distintiva di questo monitor è la modalità HDR 10, che permette di godere di contenuti multimediali ad alta definizione, con colori vividi e contrasti netti. Questo lo rende perfetto anche per professionisti che necessitano di un monitor con visione chiara da ogni angolazione, grazie al Pannello IPS. Inoltre, è ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, grazie alle tecnologie Flicker Safe e Low Blue-Light, pensate per proteggere gli occhi durante l'uso prolungato.

Questa offerta sull'LG 27GR75Q UltraGear rappresenta un'ottima occasione sia per i giocatori professionisti che per coloro che vogliono migliorare la loro esperienza di gioco o multimediale. Pertanto, consigliamo vivamente l'acquisto di questo monitor, soprattutto considerando la possibilità di optare per un pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

