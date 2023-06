Monitor gaming ASUS TUF 28" 4K con uno sconto del 29%! Imperdibile!

Anche oggi, giovedì 22 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il monitor ASUS TUF Gaming VG289Q, che attualmente potete portarvi a casa a soli 309,99€, con uno sconto del 29% e un risparmio reale di 129,01€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 439€.

Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG289Q offre un'esperienza visiva di alta qualità, adatta sia per il gaming che per la visione di film o l'utilizzo professionale. Il display IPS 4K da 28 pollici è in grado di offrire immagini estremamente dettagliate e una riproduzione dei colori eccezionale.

Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG289Q supporta la tecnologia High Dynamic Range (HDR), fornendo un'ampia gamma di luminosità che consente una riproduzione dei colori più vivida e un contrasto molto più elevato rispetto ai monitor tradizionali.

Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG289Q presenta anche una connettività estesa, con una porta DisplayPort 1.2, due porte HDMI (v2.0) e un jack per le cuffie, per garantire la massima compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi multimediali.

