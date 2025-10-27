Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ricevuto recensioni contrastanti sin dal suo lancio, con molti giocatori che hanno apprezzato l'esperienza narrativa ma lamentato alcune limitazioni strutturali del gioco. Tra le critiche più frequenti emerge l'assenza di un sistema di viaggio rapido, una mancanza particolarmente sentita considerando che la mappa di Seattle, pur essendo relativamente compatta, può trasformarsi in un fastidio quando si desidera semplicemente concludere la trama principale senza dover attraversare ripetutamente gli stessi quartieri.

La community dei modder non ha perso tempo e ha già rilasciato una soluzione elegante chiamata Fast Travel. Questo intervento permette di spostarsi istantaneamente tra i luoghi più significativi della città vampiresca, eliminando gli spostamenti ridondanti che caratterizzano le fasi avanzate del gioco. Il sistema consente di raggiungere punti nevralgici come Aurora Pawn, il rifugio di Niko il Banu Haqim, The Dutchman dove Silky il Brujah gestisce il suo locale, la propria dimora personale, la stazione di polizia e la Weaver Tower, sede del Principe Ryong.

L'implementazione tecnica risulta piuttosto peculiare: ogni destinazione viene assegnata a un tasto specifico della tastiera, quindi premendo la freccia su si torna al proprio rifugio, la freccia sinistra conduce da Niko, mentre la combinazione Alt + Sinistra apre le porte del The Dutchman. Si tratta di un approccio insolito per gestire gli spostamenti veloci, probabilmente dovuto alle attuali limitazioni degli strumenti di modding disponibili per il titolo sviluppato da The Chinese Room.

La mod copre praticamente tutte le location fondamentali dell'avventura, includendo anche il conservatorio, il Glacier Hotel dove risiede Lou e il bar The Hole in the Wall frequentato da Katsumi. L'unica eccezione degna di nota è Wake The Dead, area in cui è possibile incontrare Safia, che al momento non risulta accessibile tramite il sistema di teletrasporto.

Ma Eralyne, il creatore della mod, potrebbe non fermarsi qui. Nei commenti sulla pagina del progetto ha accennato alla possibilità di sviluppare una funzionalità ancora più ambiziosa: un sistema per saltare completamente le sezioni dedicate a Fabien. Si tratterebbe di sequenze investigative prevalentemente lineari che, pur risultando apprezzabili durante la prima esperienza di gioco, diventano ridondanti nelle successive partite. Il modder ha ammesso di conoscere "più o meno" la procedura per implementare questa funzione, ma esprime preoccupazione per le potenziali conseguenze derivanti dall'attivazione prematura di determinati flag di completamento.

La questione delle sezioni con Fabien rappresenta un dilemma interessante per chi ha già completato il gioco. Questi segmenti, che alternano l'esperienza del vampiro Phyre con quella del detective mortale, offrono un cambio di prospettiva narrativo ma non consentono la libertà di esplorazione tipica delle altre parti dell'avventura. Chi gioca come Fabien, inoltre, deve fare i conti con l'assenza delle abilità soprannaturali di Phyre, come quella di planare sui tetti della città, rendendo gli spostamenti ancora più laboriosi.

Per installare Fast Travel è necessario far funzionare prima UE4SS, lo strumento che abilita le modifiche sui giochi sviluppati con Unreal Engine 4. Le istruzioni complete sono disponibili sulla pagina dedicata alla mod, che continua a ricevere aggiornamenti e feedback dalla community. L'eventuale aggiunta della possibilità di saltare le sezioni di Fabien potrebbe rendere il gioco significativamente più appetibile per chi desidera affrontare nuove partite sperimentando scelte narrative diverse, senza dover necessariamente rivivere ogni singolo momento delle sequenze investigative già completate in precedenza.