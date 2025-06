Nintendo sta cavalcando l'onda dei cinegame con il successo strabordante del film di Super Mario, e Shigeru Miyamoto ha già un'idea per quello che potrebbe essere il prossimo lungometraggio dedicato ai franchise di Nintendo.

E, visto che l'idea viene da Miyamoto, non poteva che essere Pikmin.

Lo storico passion project di Miyamoto è stato sempre uno dei franchise su cui ha dedicato più attenzione e cuore, letteralmente.

La dichiarazione di Miyamoto (tramite My Nintendo News) arriva in un momento particolarmente strategico per Nintendo, che sta diversificando la propria presenza mediatica oltre i confini dei videogiochi tradizionali.

Ed è proprio il tenero mondo di Pikmin ad essere il prescelto per una prossima trasposizione:

«Credo che i Pikmin abbiano un enorme potenziale per essere utilizzati in molte occasioni diverse. Quando osservi i bambini piccoli, sono naturalmente attratti da ciò che è carino e adorabile, ma crescendo, forse intorno ai vent'anni, iniziano a perdere questo tipo di interesse. Tuttavia, penso che i Pikmin possiedano questa capacità unica di mantenere il loro fascino su un'ampia gamma di età, risultando ancora attraenti sia per il pubblico più giovane che per quello adulto, almeno qui in Giappone.»

Una riflessione sia creativa ma anche più commerciale quella di Miyamoto, che vede in Pikmin non solo un ottimo prodotto ma anche qualcosa che possa portare al cinema molta più gente possibile.

Le piccole creature colorate, con le loro personalità distinte e i comportamenti adorabili, potrebbero facilmente diventare i protagonisti di storie che esplorano temi universali come l'amicizia, la cooperazione e l'importanza di prendersi cura dell'ambiente. Si tratta di valori che risuonano tanto con i bambini quanto con gli adulti, specialmente in un'epoca in cui la sensibilità ecologica sta diventando sempre più centrale nel discorso pubblico.

«Spero davvero che riusciremo a espandere questo fascino a livello mondiale», ha aggiunto Miyamoto: «quindi che si tratti di qualche tipo di film o di una serie televisiva, progetti del genere sarebbero davvero divertenti da realizzare.»

Vedremo se arriverà mai un progetto dedicato a Pikmin. Nel frattempo, però, Nintendo ha altro a cui pensare tra il film di The Legend of Zelda e il sequel del film di Super Mario.