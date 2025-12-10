Un misterioso fenomeno sta sconvolgendo la realtà di Luminopoli, aprendo portali verso dimensioni parallele dove le leggi dello spazio sembrano non avere più alcun valore.
È questo lo scenario che attende i giocatori nel nuovo DLC Megadimensione per Leggende Pokémon: Z-A, disponibile da oggi per Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.
L'espansione introduce una trama completamente inedita che prosegue gli eventi successivi alla conclusione della campagna principale, portando gli allenatori ad affrontare minacce che vanno oltre i confini della realtà conosciuta.
Al centro della narrazione troviamo Hoopa, il leggendario Pokémon capace di manipolare lo spazio attraverso i suoi anelli dimensionali, accompagnato dalla pasticciera Anjabelle che gestisce una bottega di ciambelle in città.
Sarà proprio questa coppia improbabile a fungere da guida attraverso le cosiddette Luminopoli dimensionali, versioni alternative della metropoli nate dalle distorsioni spaziali.
In queste realtà parallele, gli allenatori potranno imbattersi in creature Pokémon normalmente assenti dall'area urbana principale, con una particolarità sorprendente: alcuni esemplari presentano livelli dimensionali che superano la tradizionale soglia massima del livello 100.
L'aspetto più intrigante dell'espansione riguarda indubbiamente le nuove megaevoluzioni introdotte nel gioco. Tra queste spiccano le due forme distinte di MegaRaichu, denominate MegaRaichu X e MegaRaichu Y, che conferiscono al popolare Pokémon elettrico una potenza mai vista prima.
Ma la lista delle novità non si ferma qui: anche Chimecho, Baxcalibur, Zeraora e Lucario ottengono le proprie trasformazioni mega, ampliando significativamente le opzioni strategiche disponibili per i combattimenti ad alto livello.
Il Team MZ, organizzazione che i giocatori hanno già incontrato durante l'avventura principale, torna con un ruolo centrale nell'indagine sui fenomeni anomali. Insieme a Ornella, altra figura chiave della vicenda, i protagonisti dovranno scoprire cosa si nasconde dietro la formazione delle Luminopoli dimensionali e quale pericolo rappresentano per la stabilità della città.
La struttura narrativa promette di intrecciare elementi di mistero con l'azione tipica della serie, offrendo una sfida rinnovata anche agli allenatori più esperti.
Per accedere ai contenuti di Megadimensione, acquistabili separatamente, è necessario possedere una copia del gioco base Leggende Pokémon: Z-A, disponibile sia nella versione standard per Nintendo Switch che nell'edizione specifica per Nintendo Switch 2.
L'espansione richiede inoltre il completamento della storia principale prima di sbloccare le nuove missioni, garantendo così che solo i giocatori che hanno concluso l'avventura originale possano affrontare le sfide dimensionali.