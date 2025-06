C'è un nuovo appuntamento molto interessante che gli appassionati di picchiaduro potrebbero iniziare a segnare sul proprio calendario: Arc System Works ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo evento sui propri titoli in sviluppo.

Gli autori di produzioni come Dragon Ball FighterZ (che trovate su Amazon) si preparano infatti a trasmettere l'Arc System Works Showcase, nuova trasmissione streaming in cui scopriremo le «ultime informazioni» sui titoli in sviluppo.

Potrebbe dunque esserci spazio anche per l'intrigante Marvel Tokon, picchiaduro 4vs4 pubblicato da PlayStation Studios e che unisce la spettacolarità di giochi come i vecchi Marvel vs Capcom a uno stile grafico che rappresenta un mix tra anime giapponesi e fumetti americani.

Arc System Works ha già confermato che ci sarà «un titolo completamente nuovo in fase di sviluppo», sviluppato e pubblicato direttamente dallo stesso studio, e il reveal di un nuovo progetto a cui sta lavorando Daisuke Ishiwatari, creatore della serie Guilty Gear.

Si preannuncia dunque un evento imperdibile per gli amanti dei picchiaduro: l'Arc System Works Showcase verrà trasmesso su YouTube il 27 giugno 2025 alle ore 03.00 del mattino.

Un orario dunque decisamente proibitivo per i fan italiani, a meno di non voler ovviamente fare nottate per scoprire tutte le novità previste dal team di sviluppo: non è inoltre chiaro se sia prevista una traduzione in lingua italiana o inglese, dato che l'evento è stato attualmente pubblicizzato solo in Giappone.

In ogni caso, la redazione di SpazioGames.it vi terrà ovviamente aggiornati sulle nostre pagine con notizie dedicate agli annunci più interessanti in arrivo dall'evento: vi informeremo come sempre durante la mattinata con eventuali reveal da tenere d'occhio.

Il mio personale augurio è che possano essere svelati anche nuovi personaggi giocabili per Marvel Tokon Fighting Souls, dato che non vi nascondo che lo sto attendendo con particolare trepidazione.

Arc System Works ha già annunciato l'intenzione di renderlo un picchiaduro molto accessibile, assicurandosi che il combattimento 4vs4 non spaventi chi non è pratico del genere.