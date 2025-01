Marvel Rivals starebbe per fare entrare 4 personaggi storici

Secondo una fuga di notizie proveniente da un'app cinese, il gioco free-to-play Marvel Rivals, sviluppato da NetEase, aggiungerà i Fantastici Quattro al roster dei personaggi giocabili la prossima settimana.

Il gioco targato NetEase Games (che trovate su Amazon) non sembra infatti volersi fermare con gli aggiornamenti.

Già gli ultimi rumor davano per certo l'ingresso in scena di nuovi eroi e villain, quindi la cosa sorprende solo in parte.

L'arrivo di Mister Fantastic, La Donna Invisibile, La Torcia Umana e La Cosa, come riportato da Wccftech, sarebbe previsto per venerdì 10 gennaio.

Attualmente, il gioco offre un roster di 33 personaggi giocabili, tra eroi e cattivi. Con l’aggiunta dei Fantastici Quattro, il numero di personaggi salirà a 37 già durante la prima stagione di contenuti live service.

Ecco, per rinfrescarvi la memoria, tutti i personaggi presenti nel gioco:

Lista personaggi Marvel Rivals

Black Panther

Doctor Strange

Groot

The Punisher

Hela

Iron Man

Loki

Rocket Raccoon

Mantis

Peni Parker

Magneto

Magik

Spider-Man

Venom

Scarlet Witch

Star-Lord

Storm

Luna Snow

Hulk

Namor

Adam Warlock

Jeff the Land Shark

Thor

Black Widow

Captain America

Cloak and Dagger

Hawkeye

Iron Fist

Moon Knight

Psylocke

Squirrel Girl

Winter Soldier

Wolverine

Del resto, NetEase sembra avere grandi progetti per il futuro del gioco, con molti altri personaggi previsti nei prossimi mesi e anni.

La lista dei possibili futuri ingressi nell'universo Marvel è davvero ampia, e ci sono ancora tanti nomi iconici che potrebbero unirsi al roster (personalmente penso sarebbe bello vedere Daredevil, Kingpin, Goblin, Ghost Rider, Gambit e Sabretooth, tanto per citarne alcuni).

Questo, senza contare che Marvel Rivals sta evolvendo al punto che potrebbe introdurre una modalità Infinity Crisis con l'Infinity Gauntlet, opzione molto richiesta dai fan.

Vero anche che non è la prima volta che i giocatori si lamentano di un eroe presente nel gioco, anche se c'è un caso più particolare.