Marvel Rivals si scusa dei disservizi con un omaggio gratis

I server di Marvel Rivals sono andati offline per meno di un'ora nella notte scorsa, causando disagi ai giocatori. Per scusarsi dell'inconveniente, NetEase ha accreditato 200 unità di valuta di gioco a tutti gli utenti (tramite PC Gamer).

L'accredito di 200 unità rappresenta un risarcimento significativo per i giocatori. Questa valuta virtuale può essere normalmente ottenuta completando il pass battaglia premium o acquistandola con denaro reale.

Per ricevere il bonus, i giocatori devono accedere al gioco e riscattare l'oggetto dalla sezione della posta in-game entro l'11 marzo. Molti utenti si sono detti soddisfatti del risarcimento, anche coloro che non hanno subito disagi diretti dall'interruzione del servizio.

«Ho letteralmente guadagnato 200 unità mentre dormivo», ha commentato un giocatore.

Le unità possono essere utilizzate per acquistare costumi per i personaggi all'interno del gioco. Mentre alcune skin più rare possono costare fino a 2800 unità, la maggior parte dei costumi standard ha un prezzo di 1600 unità.

NetEase ha anche annunciato modifiche al funzionamento del pass battaglia a partire dalla stagione 1.5. I giocatori potranno convertire in unità tutti i Chrono Token in eccesso guadagnati nel pass al termine della stagione.

Questo nuovo sistema di riscatto permetterà ai giocatori di sfruttare al massimo le ricompense del pass battaglia a pagamento, rendendo più facile l'acquisizione di costumi. L'obiettivo è ridurre il "grinding" necessario per ottenere la valuta utile all'acquisto delle skin.

Una curiosità interessante riguarda la valuta virtuale nei giochi Marvel. Spesso chiamata "unità" o "crediti", questa moneta digitale ha radici nella tradizione dei fumetti. Già negli anni '60, nelle storie ambientate nel futuro, i personaggi Marvel usavano "crediti" come valuta intergalattica.

Le modifiche al pass battaglia e il generoso risarcimento per i problemi tecnici dimostrano l'attenzione di NetEase verso la community di Marvel Rivals, cercando di offrire un'esperienza di gioco sempre più soddisfacente per gli utenti. E pensare che il gioco stava anche per essere cancellato.