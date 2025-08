La Sicilia del 1900 si prepara a diventare il palcoscenico di una delle saghe criminali più attese dell'anno. Mafia: The Old Country promette di trasportare i giocatori tra le strade polverose e le ville maestose di San Celeste, dove la famiglia Torrisi detta legge e il protagonista Enzo dovrà farsi strada in un mondo fatto di onore, tradimento e violenza.

A pochi giorni dal lancio previsto per l'8 agosto, un nuovo trailer svela la straordinaria cura riposta nella ricostruzione dell'atmosfera siciliana d'epoca.

Le immagini più recenti del gioco rivelano un universo visivo di rara bellezza, in cui ogni dettaglio sembra studiato per catturare l’essenza della Sicilia di inizio Novecento.

Le antiche rovine sparse per la campagna si alternano alle eleganti ville padronali dove si produce il vino, creando un contrasto affascinante tra il peso della storia e la vitalità della vita quotidiana. San Celeste si presenta come una città dove ogni angolo nasconde segreti, e dove la bellezza del paesaggio mediterraneo fa da sfondo a dinamiche criminali spietate.

Il trailer mette in evidenza come l’ambientazione non sia un semplice sfondo, ma un elemento narrativo fondamentale. La campagna siciliana diventa un personaggio a sé, con i suoi colori caldi, i ritmi scanditi dalle tradizioni agricole e quella particolare luce dorata che caratterizza il Sud Italia.

Non mancano i momenti di pura adrenalina, con sequenze di guida che promettono di essere tra le più spettacolari della serie. I veicoli d’epoca, ricostruiti con maniacale precisione, sono protagonisti di corse mozzafiato attraverso paesaggi suggestivi.

Le gare automobilistiche restano uno degli elementi distintivi del franchise, e questa volta includono sfide estreme, come l’evitare treni in corsa per pochi centimetri, aggiungendo un elemento di rischio che rispecchia perfettamente il tono dell’esperienza.

Il sistema di combattimento ad alta intensità, già intravisto nei precedenti filmati, trova ulteriore conferma. Le dinamiche di scontro sembrano perfezionate per offrire un'esperienza più fluida e cinematografica, in linea con le aspettative ereditate dai capitoli precedenti della saga.

Al centro di tutto c’è Enzo, chiamato a consolidare il potere della sua famiglia in un territorio che deve restare sotto il loro controllo assoluto. Le sue responsabilità vanno ben oltre la sopravvivenza: dovrà gestire rapporti complessi all’interno di un’organizzazione dove ogni mossa sbagliata può rivelarsi fatale.

Il trailer lascia intendere che il giocatore sarà chiamato a bilanciare diplomazia e violenza per mantenere l’equilibrio di potere.

Mafia: The Old Country sarà disponibile dall’8 agosto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Gli sviluppatori hanno già reso noti i requisiti tecnici per la versione PC e le diverse modalità grafiche previste per le console, promettendo un’esperienza visiva all’altezza delle aspettative generate da questo affascinante viaggio nella Sicilia criminale di inizio secolo.