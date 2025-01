Lutto in casa Nippon Ichi: si è spento il suo presidente

Un annuncio che ha colpito duramente l’industria videoludica giapponese e internazionale. Nippon Ichi Software ha comunicato oggi la triste notizia della scomparsa del presidente Tetsuhisa Seko, avvenuta all’età di 54 anni.

Figura centrale all’interno della compagnia, Seko aveva iniziato la sua carriera presso NIS nel 2002 e, grazie al suo talento e alla sua dedizione, era stato promosso responsabile della divisione business nel 2005.

Nel 2023 aveva raggiunto il vertice dell’azienda, assumendo il ruolo di presidente.

Attualmente, la compagnia ha dichiarato che non nominerà immediatamente un sostituto per la presidenza.

Come riportato anche da Gamereactor, NIS dispone del numero di dirigenti richiesto per continuare a operare legalmente, ma sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per capire come verrà gestita la successione.

Nippon Ichi Software è un nome che risuona forte nel panorama videoludico, grazie a saghe iconiche come Disgaea e Phantom Brave.

Inoltre, attraverso la sua divisione occidentale, NIS America, la compagnia si è distinta come publisher di titoli di grande rilievo, tra cui Danganronpa: Trigger Happy Havoc, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak e Ys X: Nordics.

L’eredità di Tetsuhisa Seko non si limita ai numerosi successi aziendali ottenuti sotto la sua guida, ma si estende alla passione contagiosa e alla visione innovativa che ha saputo infondere in ogni progetto e in ogni collaboratore.

Seko ha dimostrato di essere non solo un abile dirigente, ma anche un uomo capace di ispirare chi lo circondava, lasciando un segno profondo non solo nei prodotti della sua azienda, ma anche nelle persone con cui ha lavorato.

A nome di tutta la redazione di SpazioGames, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Tetsuhisa Seko, ai suoi cari e ai colleghi di Nippon Ichi Software.

La sua figura lascia un vuoto nell’industria dei videogiochi, ma anche un’eredità indelebile di passione e dedizione.