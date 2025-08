L'ultimo aggiornamento di Stellar Blade sta creando non pochi grattacapi ai giocatori PC, con numerose segnalazioni di impossibilità ad avviare il titolo dopo l'installazione della patch 1.3.0.

Mentre Shift Up ha rilasciato l'update sia per PlayStation 5 (versione che trovate su Amazon) che per Steam con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di gioco attraverso correzioni di bug e nuove funzionalità, molti utenti della piattaforma Valve si ritrovano paradossalmente impossibilitati a giocare proprio a causa delle "migliorie" introdotte. La situazione ha generato un acceso dibattito sui forum ufficiali, dove i giocatori stanno condividendo frustrazioni e tentativi di soluzioni alternative.

Come segnalato infatti da GameSpot, le testimonianze degli utenti sui forum Steam dipingono un quadro piuttosto chiaro del problema: «Il gioco non si avvia più», ha scritto un giocatore sul forum ufficiale, spiegando di aver giocato senza problemi appena venti minuti prima dell'aggiornamento.

Un altro utente ha raccontato di aver scaricato la patch 1.3.0 e di aver tentato di avviare il gioco, ma di essersi trovato di fronte a un crash improvviso. Nonostante la reinstallazione completa del titolo, il problema persiste, rendendo inaccessibile un'esperienza che fino a quel momento funzionava perfettamente.

Uno sviluppatore di Stellar Blade, identificato con il nickname 'Wolfcastle' su Steam, ha proposto una possibile spiegazione e soluzione al problema: le difficoltà di avvio potrebbero derivare da incompatibilità con UE4SS o mod installate dagli utenti.

La raccomandazione ufficiale suggerisce di rimuovere completamente questi file per verificare se il problema persista. Tuttavia, questa soluzione non sembra funzionare universalmente, dato che diversi giocatori hanno riferito di continuare a riscontrare problemi anche dopo aver eliminato tutte le modifiche al gioco.

Nonostante Shift Up non abbia ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo ai problemi di avvio, la community di Reddit dedicata a Stellar Blade ha iniziato a condividere possibili soluzioni temporanee.

Un utente ha suggerito una procedura che richiede la modifica manuale dei file UE4SS nella directory del gioco, anche se l'efficacia di questo approccio rimane da verificare su larga scala.

L'aggiornamento dimostra l'impegno continuo di Shift Up nel perfezionare l'esperienza di Stellar Blade, dato che sono presenti diverse correzioni interessanti, ma purtroppo i problemi di compatibilità su PC evidenziano le sfide nella gestione di ecosistemi di gioco complessi dove mod e strumenti di terze parti possono interferire con gli aggiornamenti ufficiali.

Una situazione decisamente paradossale, se consideriamo che erano stati gli stessi sviluppatori a incoraggiare gli utenti a modificare e migliorare il più possibile l'esperienza.