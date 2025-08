Sony Interactive Entertainment e Ultizero Games hanno da poco pubblicato il nuovo Weapons Trailer di Lost Soul Aside, l'atteso action RPG in arrivo su PlayStation 5 e PC il 29 agosto 2025.

Il video, illustra le principali quattro tipologie di arma utilizzabili nel gioco (preordinabile qui), anticipando il dinamismo e la libertà strategica che caratterizzeranno il combattimento.

Tra le armi presentate figurano la spada, per strike istantanei per attacchi rapidi e combo veloci, lo spadone con la potenza distruttiva per infliggere danni elevati con precisione, un'arma ad asta per attacchi penetranti con tempismo chirurgico e la falce, per il controllo dell’area e abilità affilate per tagliare più nemici in sequenza

Il trailer fa emergere chiaramente come il sistema di combattimento sia progettato per consentire il passaggio fluido tra le armi, permettendo al giocatore di adattarsi continuamente al ritmo dello scontro.

Viene infatti sottolineato come il gioco offra totale libertà d’azione: è possibile cambiare arma al volo, alternare pattern d’attacco e leggere i movimenti del nemico per affrontare ogni battaglia in modo personale.

Questo focus sulle armi anticipa anche il sistema di fusione dinamica tra personaggio e compagno Arena, che può assorbire frammenti d’arma per potenziare attacchi ed effetti.

L’aspetto personalizzazione e strategia è già stato mostrato nelle precedenti fasi di sviluppo del gioco, ma il trailer evidenzia come ogni arma offrirà uno stile di combattimento unico, incentivando la sperimentazione.

Precedentemente annunciato per il 30 maggio 2025, il gioco ha poi subito uno slittamento al 29 agosto 2025, così da concedere più tempo al team per rifinire l’esperienza complessiva.

Il titolo sarà disponibile anche in Digital Deluxe Edition, comprensiva di abito esclusivo per il protagonista, oggetti estetici e bonus digitali.

Lost Soul Aside rappresenta l’esordio su scala globale del team cinese Ultizero Games, sostenuto dal progetto China Hero Project di Sony, che supporta sviluppatori emergenti nel mercato AAA.