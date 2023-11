Logitech POP: Tastiera wireless eccezionale a un prezzo scontato straordinario!

Il Black Friday 2023 è finalmente arrivato e, come vi abbiamo annunciato fin dalle prime ore di oggi, Amazon offre una vasta selezione di offerte! Tra queste, vogliamo segnalarvi la straordinaria tastiera wireless Logitech POP Keys, attualmente in vendita su Amazon a soli 54,99€ invece di 69,99€, con uno sconto del 21%! Si tratta di una tastiera meccanica dal design affascinante, ispirato al mondo "arcade", con tasti personalizzabili con emoji e una notevole compatibilità.

Logitech POP Keys, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera meccanica wireless Logitech POP Keys è ideale per chiunque voglia aggiungere un tocco di originalità alla propria postazione di lavoro o di gioco. È particolarmente indicata per coloro che trascorrono molto tempo su chat o social network, grazie ai tasti emoji intercambiabili che consentono di esprimere la propria personalità online in modo rapido e semplice. È compatibile con qualsiasi piattaforma e supporta la connessione simultanea fino a tre dispositivi, il che la rende perfetta per le attività multitasking. Inoltre, offre una tastiera meccanica resistente con tasti progettati per sopportare fino a 50 milioni di battute.

Colorata e divertente, la tastiera dispone di 8 tasti emoji personalizzabili e un tasto menu emoji, tutti configurabili tramite il software Logitech. È compatibile con diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, Chrome OS, Android, iPadOS e iOS, e offre una batteria che può durare fino a 3 anni senza problemi.

La Logitech POP Keys è attualmente in vendita al prezzo di 54,99€ invece di 69,99€. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per acquistare una tastiera unica nel suo genere, versatile e resistente.

