LEGO ha svelato l'edificio modulare per il 2026, e questa volta ha scelto di rompere gli schemi in modo deciso. Il nuovo set LEGO Icons 11371 Via dello Shopping rappresenta la nuova aggiunta alla prestigiosa collezione Modular Building di LEGO, ma con una particolarità che lo distingue nettamente dai suoi predecessori: una configurazione architettonica che sfida le convenzioni della serie. Composto da 3.456 pezzi, il nuovo set modello promette di far discutere gli appassionati, dividendoli tra chi apprezza l'innovazione e chi preferisce linee più tradizionali.

A rendere speciale questo edificio modulare è soprattutto la sua geometria non convenzionale. Il designer Đặng Hoàng ha infatti escogitato una soluzione ingegnosa per inserire due strutture distinte all'interno di una base da 32x32: un negozio di musica e uno di mobili, separati da un vicolo centrale che attraversa l'intero complesso. Questo passaggio pedonale rappresenta un elemento architettonico denso e urbano mai visto prima nella collezione, creando una dimensione di profondità inedita per questi modelli.

La scelta cromatica del negozio di musica a tre piani merita particolare attenzione. La combinazione di blu scuro, bianco e verde sabbia richiama alla memoria il leggendario set Green Grocer, con evidenti influenze dell'architettura europea. A proposito del Green Grocer, questo nuovo modello contiene alcune ricolorazioni straordinarie di pezzi classici: un mattoncino modificato 1x2 con canale in verde sabbia, un elemento che LEGO non produceva da moltissimo tempo e che sul mercato secondario raggiunge prezzi proibitivi, oltre a mattoncini 1x8 e 1x10 nella stessa tonalità.

Un vicolo attraversa il cuore della costruzione, portando respiro urbano tra i mattoncini

Il set include sette minifigure che raccontano piccole storie quotidiane. Tra queste spiccano due gemelli intenti a visitare il negozio di musica per acquistare strumenti per la loro banda musicale. Un dettaglio affascinante si nasconde nei loro cappelli: lo stemma di Billund, la cittadina danese che ha dato i natali al Gruppo LEGO, un omaggio discreto ma significativo alle origini del brand.

Gli iscritti al programma LEGO Insiders potranno accedere al set in anteprima dal 1° gennaio 2026 esclusivamente su LEGO.com o nei negozi fisici del marchio, mentre la distribuzione generale partirà il 4 gennaio. Chi effettuerà l'ordine nelle prime fasi del lancio riceverà anche il set 40913 Vintage Parade Car come regalo promozionale, fino ad esaurimento scorte.

La questione del prezzo rappresenta probabilmente l'aspetto più controverso di questa uscita. Negli Stati Uniti il modello costerà 249,99 dollari, in Australia 399,99 dollari australiani, nel Regno Unito 229,99 sterline, nell'Unione Europea 249,99 euro e in Canada 349,99 dollari canadesi. Si tratta di un incremento sostanziale rispetto al Tudor Corner del 2025: 20 dollari in più negli USA, 50 dollari australiani in più in Australia e 30 sterline in più nel Regno Unito, senza che il conteggio dei pezzi giustifichi pienamente tale differenza. Un aumento che molti attribuiscono alle pressioni inflazionistiche globali, ma che potrebbe risultare difficile da digerire per i collezionisti.

Il confronto con i modelli precedenti della collezione evidenzia ulteriormente la natura divisiva di questo set. Posizionato accanto al Tudor Corner e al Natural History Museum del 2024, lo Shopping Street mostra una silhouette decisamente atipica, che si discosta dalla verticalità armoniosa tipica dei modulari LEGO. Il compito di seguire il Tudor Corner, considerato da molti un capolavoro assoluto della collezione, rende la sfida ancora più ardua per questo nuovo arrivato.

Gli interni dei due negozi mantengono lo standard di dettaglio che ci si aspetta da questa linea premium, con arredi e accessori studiati per ricreare l'atmosfera di autentiche botteghe commerciali. L'approccio progettuale complessivo cerca di bilanciare innovazione strutturale e fedeltà allo spirito della collezione, pur sapendo che non tutti gli appassionati apprezzeranno questo equilibrio allo stesso modo.