Un nuovo set dedicato a PlayStation potrebbe presto entrare a far parte del catalogo di LEGO. Secondo una recente indiscrezione proveniente dal mondo dei collezionisti di mattoncini, la celebre azienda danese starebbe lavorando a una riproduzione della prima PlayStation, la storica console lanciata da Sony a metà degli anni Novanta.

L’informazione arriva dal leaker lego_minecraft_goat, considerato una fonte piuttosto affidabile nella community dedicata ai prodotti LEGO. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l’utente ha condiviso un’immagine con la dicitura “LEGO Codename P or Play”, suggerendo che il progetto sarebbe proprio legato alla console originale PlayStation.

Secondo quanto riportato nell’indiscrezione, il set dovrebbe includere una riproduzione dettagliata della console insieme a un controller, ricalcando quindi il design dell’hardware iconico di Sony. Il modello non sarebbe ispirato alla versione PlayStation Classic uscita negli anni successivi, ma direttamente alla console originale che ha segnato l’ingresso dell’azienda nel mercato videoludico.

Tra i dettagli emersi finora figurano anche alcune specifiche tecniche del set. Il prodotto sarebbe identificato dal codice 72306 e dovrebbe essere composto da circa 1.911 pezzi. Il lancio, secondo le informazioni diffuse dal leaker, sarebbe previsto per dicembre 2026, con un prezzo indicativo di circa 159,99 euro.

Naturalmente, trattandosi di un leak, tutte queste informazioni vanno prese con una certa cautela. Al momento LEGO e Sony non hanno annunciato ufficialmente alcun set dedicato alla storica console.

Nel corso degli anni, però, la passione condivisa tra gli appassionati di PlayStation e i fan dei mattoncini danesi si è già manifestata in numerose creazioni realizzate dalla community. Non sorprende quindi che l’idea di un set ufficiale dedicato alla prima console di Sony stia già attirando molta attenzione tra i collezionisti.

Una rapida ricerca online mostra inoltre che sulla piattaforma LEGO IDEAS esiste già un progetto fan-made ispirato proprio alla PlayStation originale. Pubblicata nel giugno dello scorso anno, la proposta prevede una costruzione composta da 885 pezzi che riproduce la console insieme a due controller cablati e due memory card.

Al momento della stesura, il progetto ha raccolto oltre 5.300 sostenitori. Tuttavia, considerando la tempistica delle indiscrezioni, è possibile che LEGO stesse già lavorando internamente a un set ufficiale dedicato alla PlayStation prima ancora della pubblicazione della proposta sulla piattaforma.

Se il leak dovesse rivelarsi accurato, il set potrebbe inserirsi perfettamente nella linea di prodotti nostalgici dedicati al mondo dei videogiochi. Proprio alla fine dello scorso anno, infatti, LEGO ha lanciato un set ufficiale dedicato al Game Boy, venduto a un prezzo di circa 59,99 euro e pensato per celebrare una delle console portatili più iconiche della storia.

Per ora resta solo da attendere eventuali conferme ufficiali, ma l’idea di costruire con i mattoncini una replica della prima PlayStation è già sufficiente per far sognare molti appassionati.