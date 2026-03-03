Su SpazioGames abbiamo pubblicato una nuova galleria speciale dedicata alla leggendaria PlayStation originale, portando ai lettori 10 curiosità affascinanti sulla console che ha rivoluzionato l’industria videoludica. Tra i contributi più notevoli c’è proprio il primo capitolo della serie, intitolato Il tradimento di Nintendo.

La prima curiosità racconta una delle origini più inusuali e meno celebrate di PS1: Sony non aveva inizialmente progettato una console per competere con Nintendo e Sega. All’inizio degli anni ’90, il colosso giapponese voleva semplicemente fornire un lettore CD-ROM per il Super Nintendo. L’idea era quella di creare un accessorio che sfruttasse l’alta capacità dei CD rispetto alle tradizionali cartucce, portando l’audio digitale e nuove possibilità estetiche nei giochi SNES.

Ma non solo: la galleria esplora poi altri aspetti curiosi e celebrativi della PlayStation originale: dalla progettazione di hardware pensato per sviluppatori adulti, a scelte estetiche e di branding che hanno definito l’identità del marchio. Questo approccio “ribelle” e rivoluzionario ha lasciato un segno profondo non solo nel modo di fare console, ma anche nella cultura pop legata ai videogiochi.

PS1 ha compiuto decenni di storia e iniziative editoriali come questa galleria di curiosità contribuiscono a riscoprire gli aneddoti meno noti che hanno fatto grande la console.

Il contenuto proposto non è solo un tuffo nostalgico per gli appassionati di retrogaming, ma anche una lettura consigliata per chiunque voglia capire come eventi imprevisti, scelte strategiche e rivolgimenti industriali abbiano contribuito a plasmare la storia dei videogiochi come la conosciamo oggi. La galleria completa è disponibile online e offre tutte le “10 curiosità” raccontate con lo stile coinvolgente e informativo che i lettori del sito conoscono bene.

Se ti interessa esplorare di più su PS1 (dai suoi esordi all’eredità culturale nel mondo gaming) questa raccolta è un ottimo punto di partenza per riscoprire la console che ha cambiato per sempre il modo di giocare.