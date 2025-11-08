L'universo LEGO sta per accogliere una delle astronavi più celebri della fantascienza televisiva. Il colosso danese dei mattoncini ha finalmente stretto un accordo con la franchise di Star Trek, portando nelle case degli appassionati un modello che molti ritenevano impossibile da realizzare: l'Enterprise NCC-1701-D, l'iconica nave stellare protagonista della serie "The Next Generation".

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il set sarà disponibile dal 28 novembre 2025, in coincidenza con il Black Friday, esclusivamente attraverso i canali ufficiali LEGO.

Composto da 3.600 pezzi, questo modello della linea LEGO Icons rappresenta una vera sfida ingegneristica. La nave misura 60 centimetri in lunghezza, 48 centimetri in larghezza e 27 centimetri in altezza, dimensioni che garantiscono una presenza scenografica notevole per qualsiasi collezione. Il designer Hans Burkhard Schlömer, che in passato ha lavorato su progetti LEGO Star Wars, è riuscito nell'impresa di ricreare la caratteristica forma ellittica del disco di comando, un risultato considerato quasi impossibile utilizzando i mattoncini LEGO come medium costruttivo.

Uno degli aspetti più apprezzabili del set riguarda l'ingegneria strutturale. Il massiccio disco di comando della nave riesce a reggersi senza necessità di supporti aggiuntivi, grazie a un sofisticato sistema di bilanciamento interno. Si tratta di un dettaglio tutt'altro che scontato, considerando che modelli simili prodotti da altri produttori hanno dovuto ricorrere a sostegni esterni per mantenere la stabilità. Inoltre, il disco può essere completamente separato dalla sezione ingegneristica, proprio come avviene nella serie televisiva, e viene mantenuto in posizione da una micro-navetta.

Una partnership che sembrava impossibile diventa realtà dopo decenni di attesa

La dotazione di minifigure è particolarmente ricca e include l'intero equipaggio principale. Troviamo il Capitano Jean-Luc Picard, il Comandante William Riker, il Tenente Comandante Data, il Tenente Worf, il Tenente Comandante Geordi La Forge, la Dottoressa Beverly Crusher, la Consigliera Deanna Troi, la barista Guinan e Wesley Crusher. Per questo set sono stati creati due nuovi elementi specifici: la testa di Worf e il caratteristico cappello di Guinan, elementi che dimostrano l'attenzione ai dettagli riposta da LEGO in questo progetto.

Il modello viene fornito con una base espositiva che permette di mostrare l'astronave in tutta la sua maestosità. La cura nella riproduzione delle proporzioni originali della Enterprise-D ha conquistato gli esperti del settore, che riconoscono in questo set uno dei migliori adattamenti dell'iconica nave stellare mai realizzati in formato costruibile.

Dal punto di vista economico, l'investimento richiesto è significativo ma in linea con set di questa portata. Il prezzo nell'Unione Europea è fissato in € 379,99.

Chi acquisterà il set durante il weekend del Black Friday, dal 28 novembre al 1° dicembre, riceverà in omaggio il set 40768 Star Trek: Type-15 Shuttlepod, completo di minifigure di Ro Laren. Un incentivo interessante per chi deciderà di effettuare l'acquisto nei primi giorni di disponibilità del prodotto.

L'arrivo di Star Trek nel catalogo LEGO rappresenta un evento storico per entrambi i marchi. Per anni, i fan hanno ritenuto impossibile questa collaborazione, ipotizzando conflitti di licenze o mancanza di interesse commerciale. La scelta di inaugurare questa partnership con l'Enterprise-D, piuttosto che con l'originale Enterprise della serie classica, dimostra la volontà di LEGO di puntare su uno dei design più riconoscibili e amati dell'intera saga. Il rapporto qualità-prezzo appare equilibrato se si considera la complessità del modello, il numero di pezzi e soprattutto l'eccezionale lineup di nove personaggi inclusi nella confezione.

Il precedente della concorrenza: Mega Bloks (Mattel) U.S.S. Enterprise NCC-1701

Nel panorama dei modellini da collezione dedicati a Star Trek, l'arrivo del set LEGO dedicato all'Enterprise-D di The Next Generation non rappresenta affatto una novità assoluta per gli appassionati del franchise. Chi segue questo segmento di mercato sa bene che da anni esiste un'alternativa significativa, realizzata da Mattel attraverso il marchio Mega Bloks, oggi conosciuto semplicemente come Mega. Si tratta di una proposta che, pur essendo ormai fuori produzione, ha lasciato un segno indelebile tra i collezionisti trekker di tutto il mondo.

La principale differenza tra le due proposte risiede nell'epoca storica di riferimento all'interno dell'universo narrativo di Star Trek. Mentre LEGO ha scelto di celebrare The Next Generation con la sua iconica astronave capitanata da Jean-Luc Picard, Mega Bloks aveva puntato tutto sulla nave originale: la leggendaria U.S.S. Enterprise NCC-1701 comandata dal Capitano Kirk. Una scelta che intercetta una diversa generazione di appassionati, quella cresciuta con la serie classica degli anni Sessanta e i film che ne sono seguiti.

Dal punto di vista tecnico, il modello Mega Bloks si caratterizzava per alcune soluzioni particolarmente apprezzate dai collezionisti adulti, il target a cui era espressamente destinato. Tra gli elementi distintivi spiccavano le gondole di curvatura dotate di illuminazione LED, una caratteristica che conferiva al modello un impatto visivo notevole, soprattutto quando esposto in condizioni di scarsa luminosità. Un dettaglio che rappresentava un valore aggiunto rispetto alla replica statica offerta tradizionalmente dai mattoncini da costruzione.

Due navi, due generazioni, un'unica passione per l'universo Trek

La confezione includeva inoltre le micro action figures del Capitano Kirk e di Mr. Spock, realizzate nelle loro uniformi di gala, un equivalente delle celebri minifigure LEGO ma con proporzioni e stile differenti. Questi personaggi erano accompagnati da una serie di accessori fedeli alla serie originale: phaser, tricorder e comunicatori riprodotti nei minimi dettagli, elementi che contribuivano a ricreare l'atmosfera della serie televisiva che ha dato vita all'intero franchise.

L'approccio progettuale dei due prodotti rivela strategie di mercato differenti. LEGO ha scelto di capitalizzare sul proprio ecosistema delle minifigure, ormai universalmente riconosciuto e collezionato, puntando sulla fedeltà estetica e sulla possibilità di espandere la collezione con altri set tematici. Mega Bloks, invece, aveva privilegiato l'aspetto tecnologico e funzionale, integrando elementi elettronici che trasformavano il modello in qualcosa di più dinamico rispetto a una semplice replica statica.

La competizione tra questi due colossi del settore dei mattoncini da costruzione nel mercato del collezionismo Trek dimostra quanto l'universo creato da Gene Roddenberry continui a generare interesse commerciale trasversale. Entrambi i prodotti testimoniano come diverse interpretazioni dello stesso tema possano coesistere, rivolgendosi a sensibilità diverse all'interno della stessa comunità di appassionati, dividendosi sostanzialmente tra nostalgici della serie classica e fan delle generazioni successive.