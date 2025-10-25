Gli appassionati del cult movie anni Ottanta possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: LEGO ha svelato ufficialmente il set dedicato a I Goonies, una delle produzioni cinematografiche più amate di quella decade irripetibile. Si tratta dell'ultimo modello della linea LEGO Ideas previsto per il 2025, e le dimensioni sono a dir poco monumentali con ben 2.912 pezzi che compongono questa celebrazione in mattoncini di un classico intramontabile del cinema d'avventura.

Il punto di forza indiscusso di questa creazione è rappresentato dalla collezione di minifigure, che conta la cifra record di dodici personaggi.

LEGO ha davvero fatto le cose in grande, includendo tutti i protagonisti della banda:

Mikey

Mouth

Chunk

Data

Brand

Andy

Stef

Nel set trovano spazio anche gli antagonisti della famiglia Fratelli al completo:

Mama Fratellis

Jake e Francis

Sloth

il pirata Willy l'Orbo.

Le minifigure mostrano una cura particolare nei dettagli, con torsi esclusivi e unici per ciascun personaggio. Elementi speciali come il berretto con capelli di Mama Fratellis e il copricapo da pirata con bandana di Sloth rappresentano pezzi inediti nel catalogo LEGO. Particolarmente riuscita è la minifigure di Willy l'Orbo, dotata di una testa scheletrica con benda sull'occhio e un busto in perfetto stile piratesco che cattura lo spirito del personaggio.

Un modello che occupa 62 centimetri di larghezza e 36 di altezza

Per quanto riguarda le dimensioni fisiche del modello, parliamo di un display imponente che misura 36 centimetri in altezza, 62 centimetri in larghezza e 18 centimetri in profondità. Chi ha avuto modo di vederlo dal vivo conferma che la presenza scenica è notevole, quindi sarà necessario predisporre uno spazio adeguato per questa rappresentazione della nave Inferno di Willy l'Orbo.

A celebrare il lancio c’è anche Ke Huy Quan, l’indimenticabile interprete di Data nel film originale, che è protagonista di un nuovo cortometraggio LEGO.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

L’attore ha commentato:

I Goonies parlavano di cuore, avventura e amicizia. Questo set cattura quello spirito in modo incredibilmente dettagliato: è come tornare nei tunnel con la banda, solo che ora posso condividere quella magia con una nuova generazione di fan.

Il vascello può essere ammirato da entrambi i lati, ma la vera magia si trova nella parte posteriore aperta, dove si snoda un sistema di grotte e caverne che ricreano alcune delle scene più iconiche del film. I designer hanno riprodotto il senso di movimento e azione dinamica che caratterizza la pellicola attraverso numerose funzioni interattive: trappole funzionanti e momenti chiave come la celebre sequenza della Chiave Scheletro danno vita all'avventura dei ragazzi alla ricerca del tesoro.

L’idea del Fan Designer: dalla passione alla realtà

Vaggelis Ntezes, conosciuto come Delusion Brick sulla piattaforma LEGO Ideas, ha dato vita a una creazione che fonde due universi apparentemente distanti: il cult movie I Goonies e l'estetica dei mitici set LEGO Pirates che hanno fatto sognare intere generazioni. Il risultato è un modello che va oltre la semplice costruzione, diventando un ponte tra nostalgia e creatività contemporanea.

La genesi di questo progetto affonda le radici nell'esperienza personale del suo creatore. Cresciuto durante gli anni Ottanta, Ntezes ha respirato l'atmosfera di un decennio che ha segnato profondamente la cultura pop, quando il cinema d'avventura raggiungeva vette straordinarie e i LEGO rappresentavano il massimo dell'immaginazione ludica. Il designer 3D ha saputo convogliare questi ricordi in un'opera che non si limita a riprodurre scene del film, ma le reinterpreta attraverso il linguaggio visivo dei mattoncini danesi.

L'approccio progettuale non si è concentrato esclusivamente sull'aspetto da collezione del modello. Ntezes ha dichiarato di aver voluto preservare quella dimensione di giocabilità che caratterizza i migliori set LEGO, creando qualcosa che potesse essere tanto un pezzo da esposizione quanto un oggetto con cui interagire attivamente. La doppia anima del set risponde così a due esigenze diverse: quella dei collezionisti adulti e quella di chi cerca un'esperienza di costruzione coinvolgente.

Le parole del designer greco rivelano l'intento profondo che ha guidato il progetto: catturare quello spirito d'avventura che ha reso I Goonies un film capace di attraversare le generazioni senza perdere il suo fascino. Non si tratta di una semplice operazione nostalgica, ma di un tentativo riuscito di tradurre in forma tridimensionale l'energia e la magia di una storia che parla di amicizia, tesori nascosti e sfide impossibili. L'esperienza di costruzione stessa diventa parte integrante di questa narrazione.

Per gli appassionati italiani si profila un'occasione speciale che va oltre l'acquisto del set. Ntezes ha infatti confermato la sua presenza al Lucca Comics & Games 2025, uno degli eventi più importanti in Europa dedicati alla cultura pop e al fumetto. Il 2 novembre, tra le 11:00 e le 13:00, il fan designer sarà disponibile presso il padiglione LEGO Italia per incontrare i fan, rispondere alle loro domande e firmare le copie del set.

Il set sarà disponibile dal 1 novembre 2025 per i membri del programma LEGO Insiders in esclusiva sui canali ufficiali LEGO.com e presso i negozi fisici del marchio. La distribuzione al pubblico generale seguirà a breve, il 4 novembre. Il prezzo è di € 299,99.

» Clicca qui per ordinare il set su lego.com

Chi effettuerà un ordine o un preordine tra il 1 e il 7 novembre riceverà in omaggio il set promozionale 40773 dedicato alla soffitta dei Walsh.

Questo bonus include le minifigure dei genitori di Mikey - Irving Walsh e Irene Walsh - insieme a una piastrella stampata con il logo de I Goonies. Le altre decorazioni del set promozionale sono adesivi, tra cui spicca il poster attraverso il quale Mouth fa le sue famose smorfie nel film.

L'unico elemento davvero esclusivo del regalo promozionale è l'elemento stampato con il titolo del film, ma la selezione di adesivi offre comunque dettagli interessanti per completare l'ambientazione.