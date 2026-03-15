Nel mezzo di una stagione ricca di annunci per i collezionisti di mattoncini, LEGO ha alzato il sipario su due novità che promettono di far battere il cuore a chiunque abbia mai sognato di passeggiare tra i dinosauri del parco immaginato da Michael Crichton.

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Un breve video teaser ha svelato l'esistenza del set LEGO Jurassic Park Jeep Wrangler 77984, mentre sullo sfondo dello stesso filmato si intravede quello che gli osservatori più attenti hanno identificato come uno scheletro di dinosauro costruibile, probabilmente un Triceratopo. Due indizi che, insieme, disegnano con precisione la direzione che il marchio danese ha scelto per questa linea: nostalgia cinematografica da un lato, modelli museali dall'altro.

Il cuore narrativo del nuovo set dedicato alla Jeep è una delle sequenze più cariche di tensione del film del 1993: la fuga di Dennis Nedry, il programmatore traditore che tenta di consegnare gli embrioni dei dinosauri alla concorrenza, nascondendoli in una lattina di schiuma da barba.

Chi conosce il film ricorderà bene quella corsa solitaria nella pioggia tropicale, interrotta in modo fatale da un Dilofosauro. Il numero 12 visibile sulla fiancata del veicolo riprodotto da LEGO è esattamente quello dell'auto rubata da Nedry nella pellicola: un dettaglio che conferma l'attenzione filologica con cui i designer hanno lavorato al progetto.

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Stando alle prime informazioni rivelate nel video pubblicato da DuckBricks e girato durante i LEGO Fan Media Days lo scorso settembre (2025), il set includerà la Jeep Wrangler del parco, il cartello "East Dock" visibile nella scena originale, diversi elementi scenografici per ricostruire l'ambientazione della sequenza e un verricello funzionante. L'insieme suggerisce che il modello sia concepito tanto come set giocabile quanto come diorama da esporre, sulla scia di altri prodotti della linea Jurassic Park pensati esplicitamente per i fan adulti, quella fascia di costruttori che preferisce una libreria a un pavimento.

Sebbene nelle immagini della confezione non ve ne sia traccia, stando al video di cui sopra il set dovrebbe includere anche la minifigure di Dennis Nedry.

Nostalgia cinematografica e paleontologia in mattoncini: LEGO sa esattamente dove puntare.

Il secondo indizio contenuto nel teaser riguarda lo sfondo del video, dove alcuni utenti della community hanno individuato la sagoma di quello che parrebbe uno scheletro fossile costruibile.

L'ipotesi più accreditata indica un Triceratopo, che andrebbe ad arricchire la linea LEGO Dinosaur Fossils, già composta da modelli molto apprezzati come il teschio del T-Rex e quello del Triceratopo. Si tratta di una serie che si distingue nettamente dai classici set Jurassic World orientati al gioco: qui la scala è maggiore, l'accuratezza scientifica è un valore dichiarato e il risultato finale è pensato per stare su uno scaffale, non su un tappeto.

Questa biforcazione nella strategia produttiva riflette una consapevolezza precisa del mercato. LEGO ha capito che tra i suoi acquirenti ci sono sempre più adulti disposti a investire cifre considerevoli in modelli complessi, purché abbiano qualcosa da raccontare: un riferimento cinematografico riconoscibile, un'accuratezza tecnica apprezzabile, o entrambe le cose. I set dedicati agli scheletri di dinosauro incarnano perfettamente questa logica, unendo il fascino della paleontologia alla soddisfazione della costruzione.

Per inquadrare meglio il contesto in cui si inseriscono queste novità, vale la pena ricordare alcuni dei modelli già disponibili che hanno segnato la linea Jurassic Park negli ultimi anni.

Il set T. rex Breakout 76956, composto da 1.212 pezzi, ricostruisce la celebre scena notturna in cui il Tirannosauro sfonda il recinto elettrico e assalta le Ford Explorer dei visitatori, e include minifigure di Alan Grant, Ian Malcolm, Tim e Lex Murphy.

Ancora più imponente è il T. rex Rampage 75936, con oltre 3.100 pezzi: un modello che riproduce il cancello monumentale del parco affiancato da un enorme Tirannosauro articolato, insieme a sei minifigure tratte dal film, tra cui John Hammond e Dennis Nedry stesso.

Questi precedenti aiutano a capire le aspettative che ruotano attorno alla nuova Jeep Wrangler. La scena di Nedry è tra le più amate del film, e una sua trasposizione in mattoncini colma un vuoto che molti collezionisti attendevano da tempo. Quanto al misterioso scheletro intravisto nel teaser, la sua conferma ufficiale chiuderebbe un cerchio naturale nella linea fossili, offrendo ai costruttori un Triceratops da affiancare al T-Rex già disponibile.

Al momento né la data di uscita né il prezzo dei due set sono stati comunicati ufficialmente. Il teaser ha però già prodotto l'effetto desiderato, scatenando discussioni nella community e alimentando quella curiosità che, nel marketing dei prodotti da collezione, vale quanto qualsiasi campagna pubblicitaria tradizionale. Le immagini complete, quando arriveranno, dovranno semplicemente confermare quanto l'immaginazione dei fan ha già costruito.