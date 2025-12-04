Eidos Montreal, lo studio dietro i reboot di Deus Ex e Tomb Raider, stava sviluppando un soft-reboot di Legacy of Kain, cancellato da Embracer Group pochi anni fa dopo appena dodici mesi di sviluppo.

La notizia, che arriva dopo la diffusione online di alcuni curriculum vitae di ex dipendenti dello studio canadese, conferma un trend preoccupante per la software house, che negli ultimi anni ha visto cancellare ben 7-8 progetti interni.

I dettagli emersi dai CV parlavano genericamente di un "ARPG dark fantasy" incentrato su un'IP vampiresca consolidata, con particolare enfasi su combattimento corpo a corpo e parkour.

Insider Gaming ha però confermato che si trattava proprio del ritorno della serie di Crystal Dynamics, conosciuto internamente come P16 in quanto sedicesimo progetto avviato presso Eidos Montreal.

Il gioco era stato concepito come un reboot morbido della serie che aveva debuttato nel 1996 con Blood Omen: Legacy of Kain, saga culto che ha segnato la storia dei giochi d'azione su PlayStation e che vanta ancora oggi una fanbase devota.

Nonostante il breve periodo di sviluppo, fonti interne allo studio hanno rivelato che il progetto procedeva bene e che esisteva già del gameplay basilare funzionante.

La cancellazione sarebbe arrivata direttamente da Embracer Group dopo l'acquisizione di Eidos Montreal, con la decisione di restituire l'IP a Crystal Dynamics, lo studio originale che deteneva i diritti.

Ad oggi non è chiaro se Crystal Dynamics abbia poi fatto qualcosa con la proprietà intellettuale una volta rientrata in suo possesso, lasciando i fan della serie ancora una volta senza risposte concrete sul futuro di Kain e Raziel.

La situazione di Eidos Montreal appare sempre più critica: lo studio che ha dato vita ai pluripremiati Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided sembra essere stato relegato a un ruolo di outsourcing per altri team di Embracer.

Secondo le fonti, il team canadese sta attualmente lavorando come supporto su titoli come Grounded 2 e Fable, progetti di altri studi del gruppo. In precedenza, gli sviluppatori erano stati anche contattati per collaborare a Overdose di Hideo Kojima, ma la richiesta fu rifiutata perché avrebbe richiesto il trasferimento di parte del team in Giappone.

Paradossalmente, mentre progetti promettenti come Legacy of Kain venivano cancellati, Eidos Montreal sta portando avanti un misterioso progetto interno mastodontico avviato nel 2019 e nel quale sarebbero stati investiti centinaia di milioni di dollari.

Fonti interne ritengono improbabile che questi costi possano essere recuperati, ma l'investimento ormai troppo elevato renderebbe impossibile una cancellazione a questo punto dello sviluppo. Non ci sono indicazioni su cosa possa essere questo titolo, che rappresenta una scommessa enorme per uno studio la cui stabilità appare sempre più precaria.