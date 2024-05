L'edizione fisica di Baldur's Gate 3 è ancora nei guai

Continua la sfortunata epopea della Baldur's Gate 3 Deluxe Edition che, ancora una volta, è stata rinviata in edizione PS5.

Come sapete, Baldur's Gate 3 è stato inizialmente rilasciato solo in formato digitale. Successivamente è stata annunciata un'edizione fisica pensata principalmente come oggetto da collezione. Questa edizione ha subito numerosi ritardi e, ancora una volta, il suo arrivo è stato posticipato in alcuni Paesi.

L'ultimo aggiornamento di Larian, fatto tramite social media, riporta infatti alcuni problemi principalmente distributivi.

Problemi che, va detto, sta subendo tutto il mondo per via di una serie di crisi su manifattura e trasporti, che ha colpito a quanto pare anche Larian e Baldur's Gate 3.

«Abbiamo notizie deludenti da condividere con voi», dichiara Larian in un post:

«Anche se speravamo tanto di non dover aggiornare i possessori della Deluxe Edition fisica della console con ulteriori notizie di ritardi, ora ci siamo imbattuti in più problemi di produzione, il che significa che i giocatori che hanno preordinato la loro copia per PS5 in Nord America la cui spedizione era prevista alla fine di questo mese, dovranno ora aspettare fino a luglio prima di poterci mettere le mani sopra.»

Questo problema nasce, stando a Larian, dal fatto che sia stato necessario seguire «alcuni processi specificatamente stabiliti dalle società di produzione durante la produzione dei dischi per PS5», che ha reso più laboriosa la produzioen dei dischi.

Mentre le copie di Baldur's Gate 3 per PS5 in Nord America dovrebbero essere pronte in circa 14 giorni, ci sono buone notizie per quanto riguarda l'Europa e l'edizione Xbox, che fino a questo momento era stata messa un po' in ombra.

Nell'ultimo aggiornamento di inizio maggio, infatti, l'edizione Xbox sembrava quasi non menzionata da Larian e tutto faceva presagire il peggio, in un follow-up del post originale lo sviluppatore fa chiarezza sulla situazione:

«Qual è lo stato delle altre copie? ▶️ Copie Xbox ora in spedizione

▶️ Le copie PS5 UE e Oceania hanno tutte lasciato il nostro magazzino e, se non ancora consegnate, dovrebbero essere consegnate al relativo corriere»

La Baldur's Gate 3 Deluxe Edition è stata annunciata per la prima volta a novembre 2023, rivelando che il massiccio gioco di Larian sarebbe stato distribuito su ben 3 dischi. Forse ce l'abbiamo fatta ad averlo in mano.

«Impegnandoci a creare edizioni fisiche», dichiara Larian, «speravamo di preservare la sensazione quasi nostalgica dell'unboxing del tuo nuovo gioco, e questo è un impegno che speriamo di portare con noi nel futuro».

Questa edizione conclude un percorso, dato che i capitoli precedenti sono disponibili in edizione fisica su Amazon, anche in pratici bundle.