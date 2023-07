Le storie dei videogiochi sono migliori di quelle dei film, secondo uno studio

Da anni, ormai, le storie dei videogiochi hanno raggiunto un grado di maturità e complessità davvero elevati.

Titoli come The Last of Us Part I (che trovate su Amazon) hanno sicuramente contribuito alla maturazione del medium, lato narrazione.

E se i videogiochi hanno sicuramente ispirato il cinema, e viceversa, sono in molti a chiedersi quanto le loro storie abbiano contribuito alla diffusione dei rispettivi medium.

Per questo motivo, non sorprende affatto che uno studio abbia chiesto ai partecipanti se pensano che le storie dei videogiochi siano generalmente migliori delle trame dei film (via GamingBible).

E, sorpresa, la stragrande maggioranza ha scelto proprio i videogiochi. Dallo studio condotto da Buffalo 7, che ha intervistato 1158 persone, è risultato che di questi il 67% ha dichiarato di ritenere che le storie dei videogiochi siano migliori rispetto a quelle dei film.

Inoltre, lo studio ha creato un indice per determinare quali sono i giochi con le storie migliori, utilizzando le classifiche medie dei post su Reddit, dei video su YouTube, delle visite su Google e degli articoli di critica (oltre ad altri fattori come la lunghezza del gioco e il numero di commenti) per creare un punteggio complessivo.

Secondo questo criterio, The Last of Us si trova al primo posto, seguito da God of War, Red Dead Redemption 2 e The Witcher 3: Wild Hunt. Francamente, questo non sorprende più di tanto, vista la qualità media dei titoli sopraccitati.

Agli intervistati è stato anche chiesto quale gioco ritengono abbia la storia più memorabile, e i risultati sono stati piuttosto simili alla classifica che trovate sopra: il 47% dei 1158 intervistati ha dichiarato che la storia di The Last of Us è la più memorabile.

Ciò non toglie che, a parere di chi scrive, senza i film e le loro storie probabilmente non avremo mai avuto la stragrande maggioranza dei videogiochi dalla storia memorabile attualmente in commercio. Ma va benissimo così.

Vero anche che, in tempi non sospetti, The Witcher 3 è stato elogiato ancora una volta per quella che molti considerano la più grande storia di un videogioco.