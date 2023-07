Le migliori offerte gaming del Prime Day su mouse, tastiere e cuffie

È finalmente arrivato il tanto atteso Prime Day! Questo evento di shopping online di enorme portata, organizzato da uno dei giganti dell'e-commerce, è l'occasione ideale per acquistare quei dispositivi tecnologici che avete sempre desiderato, come i mouse, le tastiere e le cuffie gaming. Abbiamo selezionato per voi le migliori offerte in assoluto su questi dispositivi, imperdibili per qualità e convenienza.

Uno dei migliori affari nel mondo dei mouse gaming è indubbiamente il Fnatic BOLT, ora disponibile a soli 53,99€. È la prima volta che il prezzo di questo mouse scende sotto i 60 euro, rendendolo una vera e propria tentazione. Con un design leggero di soli 67 grammi e una costruzione solida senza fori sulla superficie, Fnatic BOLT offre la combinazione ideale di leggerezza e resistenza, garantendo click rapidi e prestazioni consistenti. Inoltre, essendo wireless, permette un utilizzo senza restrizioni grazie a una latenza di soli 1ms. Ciò significa zero ritardi durante le sessioni di gioco. Avrai anche la flessibilità di passare alla connessione Bluetooth per collegarlo ad altri dispositivi, sfruttando al massimo la versatilità del mouse.

Nel campo delle tastiere gaming, si distingue la Fnatic STREAK65, proposta a soli 49,49€. Dotata di switch Fnatic Low Profile, questa tastiera offre un'esperienza di digitazione lineare e silenziosa, con un punto di attivazione di soli 1 mm. Ciò permette una rapidità di pressione superiore, consentendovi di eseguire le azioni più velocemente e migliorando al contempo l'ergonomia della mano. Il suo design compatto consente di massimizzare lo spazio sulla tua scrivania, mantenendo comunque le funzionalità di una tastiera tradizionale.

Passando alle cuffie, è impossibile non citare le ASTRO Gaming A50, ora disponibili a soli 149,00€. Un prezzo mai visto prima di questo Prime Day, che rende queste cuffie una vera e propria occasione da non perdere!

Vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, termineranno domani, mercoledì 12 luglio. E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

