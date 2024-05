Lara Croft è tornata in un nuovo gioco gratuito, ma per poco

A quanto pare è un momento particolarmente interessante per i fan di Tomb Raider e quindi di Lara Croft.

Il franchise (di cui trovate l'ultimo capitolo su Amazon) sta infatti vivendo un periodo niente male.

Di recente, infatti, è stato confermato che i preordini della versione fisica di Tomb Raider I-III Remastered hanno preso il via.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Lara ha fatto il suo ritorno anche in un gioco free-to-play particolarmente noto a chi gioca su mobile: stiamo parlando di Hero Wars.

Se non conoscete questo gioco, si tratta di un RPG online che si può giocare tramite smartphone o PC.

Sebbene sia molto popolare, è comunque sorprendente vedere Lara Croft ospite speciale in un gioco del genere.

Tuttavia, si tratta di un evento a tempo limitato, quindi se volete assaporare le famose abilità di Lara come avventuriera in Hero Wars dovete fare in fretta.

L'evento, infatti, durerà fino al 26 maggio, il che significa che vi restano solo un paio di giorni nel momento in cui scriviamo.

«Impugnando la sua caratteristica doppia pistola, Lara Croft porta danni a distanza affidabili e rapidi a qualsiasi party in Hero Wars», si legge nella descrizione dell'evento.

«È in grado di incanalare il potere di antichi manufatti per sbaragliare le fila di tutti i mostri che si mettono tra lei e la prossima rovina da esplorare».

Oltre ai suoi talenti unici, i giocatori che parteciperanno potranno sbloccare diversi abiti alternativi. Insomma, se giocate sul vostro smartphone, magari vorreste dagli un'occhiata.

Restando in tema, se volete saperne di più sulla collection dedicata alla leggendaria archeologa, nella nostra recensione della trilogia rimasterizzata vi abbiamo spiegato che si tratta di «una compilation ottimamente realizzata, nonché rispettosa del materiale d'origine, in grado di farci rivivere tutto il feeling tipicamente anni '90 delle prime tre avventure di Lara Croft.»