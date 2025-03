La Stagione 2 di The Last of Us reintrodurrà un dettaglio importante dai giochi

Dal 14 aprile 2025, giornata in cui debutterà la seconda stagione di The Last of Us, gli spettatori assisteranno a un'importante evoluzione della minaccia del fungo Cordyceps: l'infezione potrà infatti avvenire attraverso le spore diffuse per via aerea.

Si tratta di un elemento decisamente noto agli appassionati dei capolavori di Naughty Dog (che trovate su Amazon), ma che in precedenza era stato tagliato dalla serie TV: oggi abbiamo avuto la conferma che questo importante dettaglio farà ufficialmente il suo esordio anche in versione live-action.

ComicBook segnala infatti un intervento di Neil Druckmann e Craig Mazin al SXSW 2025, dove hanno confermato che quelle che si sono viste brevemente nel corso dell'ultimo trailer sono proprio le spore del fungo.

«C'è una escalation nel numero e nei tipi di infetti. Ma come si vede nel trailer, c'è anche una escalation nel vettore attraverso cui questa cosa si diffonde».

Nello specifico, ha sottolineato che l'ultimo trailer della Stagione 2 di The Last of Us ci fa vedere qualcosa che si sparge nell'aria: in seguito è intervenuto Craig Mazin, confermando che quelle sono proprio le spore in grado di causare l'infezione fungina.

Neil Druckmann ha sottolineato che ci sarà «un motivo drammatico per introdurre adesso» questo elemento, dopo aver deciso di tagliarlo nel corso della prima Stagione: evidentemente potremo aspettarci momenti carichi di tensione, quando Ellie e Joel scopriranno un nuovo modo per restare infetti.

Resta naturalmente da capire in che modo sarà effettivamente implementata questa scoperta, ma dovremo solo attendere l'uscita della Stagione 2 di The Last of Us per saperlo con certezza.

In ogni caso, i videogiocatori saranno certamente felici di vedere un altro elemento importante dei capolavori di Naughty Dog adattato con il rispetto che merita.

Considerando che era stato lo stesso Druckmann ad ammettere che la Stagione 2 di The Last of Us non sarebbe stato un adattamento estremamente fedele, la notizia non può che essere positiva per chi temeva rivoluzioni eccessive.