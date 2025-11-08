Amazon e BioWare hanno finalmente svelato nuovi dettagli sulla tanto attesa serie TV di Mass Effect, confermando ufficialmente che lo show non ripercorrerà le vicende del Comandante Shepard. La serie, infatti, sarà ambientata dopo la trilogia originale e racconterà una storia completamente inedita ambientata nello stesso universo narrativo. La notizia è arrivata in occasione del N7 Day, giornata simbolo per i fan della saga, accompagnata da un post firmato da Mike Gamble, executive producer e volto di riferimento del franchise presso BioWare.

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con Amazon e siamo entusiasti di ciò che il loro talentuoso team sta realizzando» ha scritto Gamble sul blog ufficiale. «La writers’ room è in piena attività, e abbiamo già definito molti aspetti legati al modo in cui la serie si inserisce nel canone di Mass Effect e rispetto al nuovo gioco in sviluppo. Lo show esplorerà una storia completamente nuova all’interno della timeline dell’universo, ambientata dopo la trilogia originale. Non sarà una ripetizione della storia di Shepard — perché, dopotutto, quella è la VOSTRA storia, giusto?»

La scelta di non adattare direttamente gli eventi dei tre capitoli principali appare più che sensata: Mass Effect è sempre stata una serie fondata sulle scelte del giocatore, con decine di diramazioni narrative e finali diversi. Riprodurre quella stessa complessità in forma televisiva avrebbe significato dover imporre una versione “ufficiale” della storia, alienando inevitabilmente una parte della fanbase. Persino la questione più basilare — il genere del protagonista, maschile o femminile — avrebbe generato polemiche infinite.

Proprio per evitare di vincolarsi ai finali multipli di Mass Effect 3, anche Andromeda aveva scelto di spostare l’azione in un’altra galassia e centinaia d’anni nel futuro. La serie Amazon, invece, sembra voler mantenere un legame diretto con l’universo classico, ma senza riscriverne gli eventi. Potremmo quindi trovarci davanti a una narrazione che esplora le conseguenze lasciate dal ciclo di Shepard, con nuovi personaggi, nuove colonie e forse qualche volto noto ancora in vita dopo gli sconvolgimenti della guerra contro i Razziatori.

La produzione della serie, secondo quanto riportato ad agosto, dovrebbe entrare in lavorazione nel quarto trimestre del 2026. Al momento il progetto è ancora nelle fasi iniziali di pre-produzione, ma il team creativo è già di altissimo livello: Daniel Casey (sceneggiatore di Fast & Furious 9) scriverà la serie, mentre Doug Jung (Star Trek Beyond, Mindhunter) sarà lo showrunner. Tra i produttori figurano lo stesso Mike Gamble, Ari Arad (ex Marvel Studios) e Karim Zreik, già produttore esecutivo di Jessica Jones.