La prima patch di Dragon Age The Veilguard risolverà il problema più fastidioso

BioWare ha annunciato l'imminente rilascio della prima patch per Dragon Age: The Veilguard, l'ultimo capitolo della popolare serie di giochi di ruolo fantasy.

L'aggiornamento, previsto per questa settimana su tutte le piattaforme, risolverà alcuni dei problemi più fastidiosi segnalati dai giocatori dopo il lancio del titolo (che trovate su Amazon).

Nonostante il gioco sia stato generalmente ben accolto, nonostante qualche polemica di troppo, alcuni aspetti come il sistema di combattimento, la linearità del gameplay e la minore profondità nelle scelte di dialogo rispetto ai capitoli precedenti hanno diviso l'opinione dei fan.

La patch in arrivo mira a migliorare l'esperienza di gioco correggendo diversi bug e apportando modifiche al bilanciamento (via PCGamesN).

Tra i principali problemi che verranno risolti c'è il fastidioso reset dei punti abilità dei compagni di squadra, che costringeva i giocatori a riassegnare frequentemente i punti.

Inoltre, sarà sistemato un bug che impediva l'utilizzo corretto dell'upscaling AI di NVIDIA sulle GPU serie 40, rendendo inaccessibili le opzioni DLSS.

Un altro fix riguarderà la mancata applicazione delle personalizzazioni del personaggio principale in una delle scene finali, garantendo così la coerenza visiva fino alla conclusione della storia.

La software house ha dichiarato: «Abbiamo la nostra prima patch per Dragon Age: The Veilguard in arrivo questa settimana su tutte le piattaforme».

I dettagli completi delle note della patch saranno resi disponibili al momento del rilascio.

Questa mossa dimostra l'impegno di BioWare nel supportare attivamente il gioco post-lancio, ascoltando il feedback della community e lavorando per migliorare l'esperienza complessiva.

Gli appassionati della serie possono quindi aspettarsi ulteriori aggiornamenti e ottimizzazioni nelle prossime settimane.

Dragon Age: The Veilguard rappresenta il ritorno della serie dopo una lunga attesa di dieci anni. Dov'è la nostra recensione? Arriverà prestissimo, ma il perché giunga così in ritardo ve lo abbiamo spiegato qui.

Infine, sono in molti a desiderare una Dragon Age Remaster Trilogy, ma a quanto pare ci sono brutte notizie.