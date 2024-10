La nuova Lara Croft potrebbe avere il volto di un'attrice di Game of Thrones

Amazon è alla ricerca della prossima Lara Croft per la nuova serie TV di Tomb Raider.

Il franchise è vivo e vegeto, considerando la serie televisiva animata Netflix da poco disponibile e il debutto della trilogia classica (che trovate su Amazon).

Una serie TV live-action di Tomb Raider, che inizierà i lavori solo a partire dal prossimo anno, è però sicuramente uno dei progetti più attesi.

Ora, in cima alla lista dei papabili nomi per la nuova Lara troviamo due attrici di spessore: Sophie Turner, famosa per il ruolo di Sansa Stark in Game of Thrones, e Lucy Boynton, nota per Bohemian Rhapsody.

Stando alle fonti riportate da Deadline, entrambe le attrici si starebbero preparando per i provini definitivi, ma in gara per l’ambito ruolo dell’iconica archeologa potrebbero esserci anche altre candidate.

Tra i nomi che circolano nella "wishlist" troviamo anche Emma Corrin e Mackenzie Davis, a conferma che la competizione è serrata.

Il progetto della serie TV, voluto da Amazon e sceneggiato da Phoebe Waller-Bridge, creatrice di Fleabag, promette un approccio inedito alla storia di Lara Croft, con un taglio fresco e uno sguardo originale.

Turner, oltre a Game of Thrones, ha recitato in ruoli di rilievo come Jean Grey nei film degli X-Men e, più recentemente, nella serie crime Joan.

Boynton, dal canto suo, ha spaziato tra film di successo come Barbie, e la serie The Politician, dimostrando versatilità e un talento indiscusso.

La sfida di dare nuova vita al personaggio di Lara Croft è affascinante e complessa. Negli anni, il franchise ha vissuto diverse trasposizioni sul grande schermo, a partire dai film dei primi anni 2000 con Angelina Jolie, che per molti ha rappresentato la Lara Croft per eccellenza.

Nel 2018 il testimone è passato ad Alicia Vikander in un reboot cinematografico più realistico, mentre di recente Netflix ha lanciato una serie animata che esplora nuove storie dell’archeologa.

Nel mentre, Netflix ha dato il via libera per la produzione della seconda stagione di Tomb Raider, dopo il lancio della serie di episodi amimati.