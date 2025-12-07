Phantom Blade Zero torna a far parlare di se, e questa volta non si tratta di un semplice teaser, ma della promessa definitiva: la data d’uscita del promettente titolo esclusivo PS5 e PC verrà svelata ai The Game Awards. Dopo mesi di attesa, anticipazioni frammentarie e un hype cresciuto in modo quasi organico, S-GAME mantiene la parola data e prepara un annuncio che potrebbe scuotere un 2025 già affollatissimo di uscite.

La conferma arriva direttamente dai canali ufficiali dell’evento di Geoff Keighley, che in un post su X ha scritto: “il leone si risveglia”. Una frase criptica, ma perfettamente coerente con l’immaginario feroce e marziale costruito attorno al gioco sin dal suo primo reveal. L’appuntamento è fissato per l’11 dicembre, quando Phantom Blade Zero farà finalmente conoscere al mondo la sua finestra di lancio grazie a un world premiere dedicato.

Tutto ciò che abbiamo visto finora – combattimenti nervosi, estetica wuxia surreale, un livello tecnico che punta all’eccellenza – suggerisce un altro potenziale caso alla Black Myth: Wukong, uno di quei titoli orientali capaci di catalizzare l’attenzione globale con una combinazione di identità forte e impeccabile art direction. Phantom Blade Zero sembra appartenere proprio a quella stessa corrente: giochi che emergono con debutti folgoranti e una sicurezza quasi spavalda nei propri mezzi.

Resta da capire dove S-GAME posizionerà l’uscita. Considerando che l’inizio del 2026 è già saturo di lanci di peso, e che GTA 6 dominerà inevitabilmente il mercato nel suo arrivo a novembre, un rilascio primaverile sembra plausibile. Aprile o maggio? Una finestra che permetterebbe al gioco di respirare, evitando scontri con colossi troppo ingombranti e assicurandosi visibilità massima.

Intanto, per chi vuole seguire l’annuncio in diretta, restano solo pochi giorni di attesa prima dei Game Awards. Lì, “il leone” non si limiterà a risvegliarsi: potrebbe ruggire abbastanza forte da farsi sentire per tutto il 2026.