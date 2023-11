Kit di costruzione di Zelda a un SUPER PREZZO, ottimo regalo di Natale!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le promozioni attualmente in essere, c'è anche una divertente idea regalo da non perdere: si tratta di un set di costruzioni dedicato a The Legend of Zelda, che vi permette di costruire due modelli di Link – il celebre protagonista della saga firmata Nintendo.

Kit di costruzione Zelda, chi dovrebbe acquistarlo?

Se c'è un giovane (o meno giovane) fan di The Legend of Zelda a cui state pensando di fare un regalo, probabilmente avete trovato quello di cui avete bisogno. Queste divertente figure costruibili, infatti, sono adatte anche per i più piccoli (dai sei anni in su): basta unire i diversi blocchi per costruire le due statuette dell'eroe di Hyrule, che abbiamo accompagnato in tante avventure.

All'interno della scatola sono presenti 388 pezzi da comporre, in quello che è un vero e proprio puzzle in tre dimensioni. Inoltre, i bordi sono lisci, quindi niente paura: è impossibile graffiarsi le mani o ferirsi, poiché gli angoli sono stati dovutamente smussati.

Si tratta quindi di una splendida idea regalo per gli amanti dei The Legend of Zelda – sia quelli classici, da cui proviene il primo look di Link, sia quelli più recenti come Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, da cui viene invece il secondo.

