Killzone Remaster Trilogy, c'è chi la desidera

La serie Killzone di Guerrilla Games ha rappresentato per anni un pilastro fondamentale del catalogo PlayStation, posizionandosi come risposta diretta a Halo di Microsoft.

Dal 2013, anno di uscita di Killzone: Shadow Fall per PS4 (che trovate ancora su Amazon), la serie è caduta in un lungo silenzio che ha alimentato speranze e richieste da parte dei fan.

A distanza di oltre un decennio, la comunità continua a chiedersi se i giochi che hanno segnato un'epoca della piattaforma Sony (e che pare non avranno futuro) meritino una seconda vita attraverso remaster, remake o addirittura un nuovo capitolo.

In un'intervista esclusiva con VideoGamer, realizzata in occasione del "PlayStation: The Concert Tour", Joris de Man, compositore storico della serie Killzone, ha condiviso le sue riflessioni sul possibile ritorno della saga.

«So che ci sono state petizioni al riguardo», ha affermato de Man durante l'intervista. «Credo sia una questione delicata, anche se non posso parlare a nome di Guerrilla... Non so se accadrà mai. Spero che succeda perché penso sia un franchise davvero iconico, ma bisogna anche tenere conto delle sensibilità attuali e dei cambiamenti nei gusti del pubblico, considerando che si tratta di un'esperienza piuttosto cupa per certi versi.»

Il compositore, che ha successivamente lavorato anche alla serie Horizon, ha espresso un'opinione interessante sulla direzione che potrebbe prendere il franchise. Secondo de Man, una collezione rimasterizzata della trilogia originale potrebbe riscuotere un buon successo commerciale, simile a quanto avvenuto con Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

«Penso che una versione rimasterizzata avrebbe successo, ma non sono sicuro che un nuovo gioco otterrebbe lo stesso risultato. Non so se le persone siano andate oltre e desiderino qualcosa di diverso. A volte ho la sensazione che il pubblico voglia esperienze più casual e immediate.»

Indipendentemente dal suo futuro, Killzone rimane una parte significativa della storia PlayStation. La serie ha definito l'identità visiva e ludica della piattaforma Sony per un'intera generazione, stabilendo nuovi standard tecnici e narrativi per gli sparatutto in prima persona su console.

