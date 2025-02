C'è un gioco che sembra l'erede di Killzone

Reburn, lo studio indipendente fondato dai principali talenti della premiata serie Metro, ha annunciato oggi il suo titolo di debutto, La Quimera.

Il gioco, uno shooter futuristico in prima persona che ricorda palesemente Killzone, è ambientato in una megalopoli latinoamericana e in una lussureggiante giungla, e può essere giocato da soli o in cooperativa fino a tre giocatori.

Il mondo e la narrativa di La Quimera sono stati creati da Nicolas Winding Refn, noto per i film Drive e The Neon Demon, e da E.J.A. Warren.

Il gioco mescola le tradizioni folkloristiche latinoamericane con armi e tecnologie avanzate, rappresentando un connubio affascinante per gli appassionati del genere.

«Reburn è orgogliosa di presentare La Quimera, che si basa sul nostro successo nella creazione di shooter narrativi per la serie Metro», ha dichiarato Dmytro Lymar, fondatore e CEO di Reburn.

«Siamo ansiosi di condividere questo nuovo mondo misterioso con i giocatori e speriamo che si divertano a indossare l'exosuit per unirsi alla lotta.»

Reburn vanta un team di oltre 110 sviluppatori, tra cui designer di gioco, artisti, ingegneri del suono e programmatori che hanno lavorato su tutti i giochi della serie Metro, inclusi Metro 2033, Metro: Last Light e Metro Exodus (che trovate su Amazon).

Sasha Kostiuk, che ha lavorato come designer di gameplay e AI nei titoli precedenti della serie Metro, ricopre il ruolo di project lead per La Quimera.

Dmytro Lymar, CEO e fondatore di Reburn, è attivo nel settore dei videogiochi dal 2006 e ha precedentemente ricoperto il ruolo di direttore e CEO di 4A Games in Ucraina.

Il trailer di lancio di La Quimera, disponibile poco sopra, offre una prima occhiata a questo universo ricco di azione, promettendo una nuova esperienza avvincente per gli appassionati di FPS dalle tinte fosche.

Del resto, Guerrilla Games ha sentito di aver definitivamente concluso il suo percorso con il franchise di Killzone quando è stato concepito Horizon.