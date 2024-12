Just Dance 2025 Edition come strumento di sensibilizzazione per l'ADHD

Ubisoft continua a ridefinire il significato di intrattenimento inclusivo con Just Dance 2025 Edition, introducendo una mappa esclusiva dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi legati all’ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività).

La mappa, realizzata sulle note di “BANG BANG! (My Neurodivergent Anthem)” dei Galantis, rappresenta un omaggio alla neurodivergenza.

Christian Karlson, membro del duo musicale, ha ideato il brano come una celebrazione della sua esperienza personale con l’ADHD, trasformando la musica in uno strumento per raccontare e valorizzare questa condizione.

Come riportato via comunicato stampa, la coreografia è stata progettata per essere dinamica e coinvolgente, con un coach che incarna energia e positività, mentre uno sfondo vivace e colorato contribuisce a creare un’atmosfera edificante.

L’obiettivo è duplice: offrire ai giocatori un’esperienza di ballo divertente e allo stesso tempo promuovere una maggiore comprensione del tema.

Ubisoft dimostra ancora una volta come i videogiochi possano andare oltre il semplice intrattenimento, diventando piattaforme potenti per sensibilizzare il pubblico su tematiche importanti.

L’introduzione di questa mappa non è solo un passo avanti per Just Dance, ma un esempio concreto di come il medium videoludico possa ispirare empatia e consapevolezza, rendendo ogni passo di danza un messaggio di inclusione.

Just Dance 2025 Edition (gioco che trovate anche su Amazon) è disponibile ora su tutte le principali piattaforme, pronto a far ballare il mondo al ritmo dell’inclusività.