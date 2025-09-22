Il leggendario kickboxer Joe Higashi si prepara a tornare sul ring virtuale di Fatal Fury: City of the Wolves (qui la nostra recensione), ma questa volta il campione di Muay Thai ha ambizioni che vanno ben oltre i combattimenti. SNK ha svelato il primo trailer del personaggio che arriverà come contenuto scaricabile il prossimo autunno, rivelando una storia che intreccia sport da combattimento e mondo del cinema in modo sorprendente. Il fighter thailandese, famoso per i suoi calci devastanti capaci di spezzare l'acciaio, ha deciso di cimentarsi in una nuova sfida: diventare protagonista di un film biografico sulla sua vita.

La particolarità di questo ritorno risiede nella narrazione originale che SNK ha costruito attorno al personaggio. Joe Higashi non si limita a partecipare ai tornei, ma diventa il fulcro di una produzione cinematografica ambiziosa intitolata "The Legend of Joe". Il progetto vede alla regia nientemeno che Cheng Sinzan, altro personaggio storico del franchise, creando un'interessante connessione tra i vari elementi dell'universo Fatal Fury.

La modalità Arcade permetterà ai giocatori di vivere questa avventura cinematografica, seguendo le vicende di Joe e Cheng Sinzan mentre si dedicano alla realizzazione del lungometraggio. Il campione di Muay Thai immagina persino un ruolo per la sua allieva prediletta, Preecha, i cui recenti trionfi nei tornei hanno reso orgoglioso il maestro.

Episodes of South Town rappresenta l'altra grande novità legata al personaggio di Joe Higashi. Questa modalità single-player in stile RPG permetterà ai giocatori di esplorare la città mentre il protagonista ripercorre i ricordi legati al primo incontro con la sua stella pupilla Preecha.

La caratterizzazione vocale del personaggio vedrà Kevin Andrew Rivera nella versione inglese e Kouzou Mito in quella giapponese, garantendo un doppiaggio di qualità per entrambe le lingue. Joe mantiene le sue caratteristiche distintive: un fighter di Muay Thai inarrivabile, contro cui nessun altro kickboxer riesce a competere con pugni, gomiti o ginocchia.

Prodotto in caricamento

Gli appassionati più impazienti potranno provare Joe Higashi in anteprima al Tokyo Game Show 2025, dove il personaggio farà la sua prima apparizione giocabile presso lo stand Samsung SSD. Questa presentazione anticipata rappresenta un'opportunità unica per testare le meccaniche del fighter prima del lancio ufficiale previsto per l'autunno.

Fatal Fury: City of the Wolves è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC tramite Steam ed Epic Games Store. L'aggiunta di Joe Higashi come DLC promette di arricchire ulteriormente un roster già corposo, portando nel gioco non solo un combattente iconico ma anche nuove modalità narrative che esplorano aspetti inediti dell'universo Fatal Fury attraverso la lente del mondo dello spettacolo.