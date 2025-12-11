Il mondo del doppiaggio videoludico è in lutto per la scomparsa di Jim Ward, leggendaria voce del Capitano Qwark nella serie Ratchet & Clank e Jack Krauser nell'originale Resident Evil 4, deceduto all'età di 66 anni.

La notizia, che ha scosso profondamente la community internazionale, rappresenta la perdita di uno dei voice actor più prolifici e amati dell'industria, con una carriera che ha attraversato tre decenni di gaming. Ward ha prestato la sua voce inconfondibile a decine di titoli iconici, lasciando un'impronta indelebile nella memoria collettiva di milioni di giocatori cresciuti con i suoi personaggi.

L'annuncio è arrivato tramite la sua ex collega di The Stephanie Miller Show, che ha condiviso su X il messaggio straziante ricevuto dalla moglie dell'attore: Ward si è spento alle 10:45 del mattino, dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer.

La malattia era sopraggiunta in seguito alle complicazioni di un grave caso di COVID-19 contratto nel 2021, che lo aveva lasciato completamente paralizzato per quattro mesi dopo un ricovero iniziale per problemi cognitivi.

Proprio questa condizione aveva impedito al doppiatore di riprendere il ruolo del suo iconico Capitano Qwark in Ratchet & Clank: Rift Apart, titolo del 2021 per PlayStation 5 che ha segnato il ritorno della serie next-gen.

La filmografia videoludica di Ward è imponente e attraversa praticamente ogni genere. Oltre al memorabile Qwark e Krauser, nel franchise Metal Gear ha interpretato Doktor in Metal Gear Rising: Revengeance e ha partecipato a Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Il suo debutto nel gaming risale addirittura al 1993 con Spider-Man vs. The Kingpin per Sega Mega Drive, un'epoca in cui il doppiaggio nei videogiochi era ancora agli albori.

L'elenco dei titoli a cui Ward ha contribuito legge come una hall of fame del gaming: Star Wars: Knights of the Old Republic, Guild Wars 2, Diablo 3, EverQuest 2, Call of Duty e Dragon Age sono solo alcuni dei franchise che hanno beneficiato del suo talento.

La sua capacità di adattarsi a ruoli drammatici, comici e d'azione lo ha reso uno dei doppiatori più richiesti dell'industria, particolarmente apprezzato per la versatilità che gli permetteva di passare da personaggi eroici a villain carismatici con naturalezza.

La community videoludica ha reagito con un'ondata di tributi sui social media. "Mi dispiace profondamente per la vostra perdita... Mr. Ward è stato una parte importante della mia infanzia come voce del Capitano Qwark", ha commentato un fan, esprimendo il sentimento condiviso da un'intera generazione cresciuta con le avventure del Lombax e del suo spaccone compagno.

Altri hanno sottolineato come Ward non fosse solo un grande talento, ma anche una persona straordinaria che ha lasciato il segno sia professionalmente che umanamente.

Oltre al gaming, Ward aveva costruito una carriera parallela nell'animazione televisiva, vincendo un Daytime Emmy Award per Outstanding Performer in an Animated Program e prestando la voce a serie cult come The Fairly OddParents e Ben 10.

Per 13 anni era stato co-conduttore di The Stephanie Miller Show, lasciando il programma nel 2017. Questa doppia carriera tra radio, animazione e videogiochi testimonia l'incredibile range di un artista che ha saputo eccellere in ogni medium.