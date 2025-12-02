IO Interactive non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua serie di punta dedicata all'Agente 47. Nonostante lo studio danese sia attualmente concentrato sul lancio imminente di 007 First Light, previsto per il 27 marzo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Switch 2 e PC, il futuro di Hitman è già tracciato e comprende sia una modalità cooperativa che un nuovo capitolo principale.

Durante un'intervista rilasciata a Variety, Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, ha confermato senza mezzi termini che un nuovo Hitman è in programma, anche se i tempi di sviluppo restano ancora nebulosi.

Prima di vedere il prossimo episodio mainline della serie, però, i giocatori potranno mettere le mani sulla tanto attesa modalità cooperativa che amplierà il gameplay di World of Assassination in modi inediti.

"Dobbiamo prima superare quest'anno, poi l'anno prossimo riceverete più notizie sulla modalità co-op di Hitman", ha spiegato Abrak. Secondo il CEO, la cooperativa rappresenta un'estensione davvero interessante dell'universo di gioco e introdurrà meccaniche e combinazioni che costringeranno i giocatori a ripensare completamente il loro approccio stealth quando agiranno in coppia anziché da soli.

La modalità cooperativa vedrà il ritorno di Stone e Knight, due personaggi già comparsi nella modalità Hitman Sniper. I due agenti accompagneranno i giocatori in missioni che richiederanno coordinamento e strategie completamente nuove rispetto alla formula solista classica della serie.

L'idea è quella di mantenere intatta l'essenza di Hitman – quella particolare combinazione di infiltrazione, improvvisazione e caos controllato – adattandola però a dinamiche di gioco a due.

Ma IO Interactive non si limita a guardare al futuro di Hitman. Lo studio ha in cantiere anche Project Fantasy, un progetto multiplayer ambientato in un universo fantasy che rappresenta una direzione completamente nuova per il team.

"È estremamente ambizioso e davvero interessante, ed è qualcosa di diverso da un tizio in giacca e cravatta con una pistola", ha dichiarato Abrak, sottolineando come lo studio stia cercando di diversificare la propria offerta creativa oltre ai brand consolidati.

Nel frattempo, l'attenzione immediata resta puntata su 007 First Light, che segnerà l'ingresso di IO Interactive nell'universo di James Bond con una storia delle origini dell'Agente 007. Lo studio ha promesso un approfondimento dettagliato sul gameplay durante uno streaming dedicato previsto per domani, 3 dicembre, alle 17:00 ora italiana.