inZOI raggiunge un traguardo storico grazie ai fan

Un milione di grazie. È con orgoglio e gratitudine che il team di inZOI annuncia di aver superato la straordinaria soglia di 1 milione di copie vendute.

Un risultato che, come dichiarato dagli sviluppatori stessi, «sembra ancora irreale», ma che è stato reso possibile solo grazie al sostegno incredibile della community.

inZOI, il simulatore di vita che ha saputo distinguersi per la sua originalità, profondità e libertà creativa, ha conquistato il cuore di giocatori in tutto il mondo, specie quelli cresciuti con The Sims (che trovate su Amazon).

Ma il vero motore di questo successo – lo sottolinea con forza lo stesso team – sono i giocatori.

«Il vostro entusiasmo, le vostre creazioni, i vostri feedback, i contenuti condivisi e il supporto continuo hanno dato vita a inZOI in modi che non avremmo mai potuto immaginare», scrivono gli sviluppatori in una nota ufficiale.

«Fin dall'inizio avete contribuito a plasmare questo mondo con noi, e vi siamo profondamente grati per la passione e l'amore che ci avete dimostrato.»

inZOI non è solo un gioco: è diventato uno spazio creativo, uno specchio di storie ed esperienze, una piattaforma dove ogni vita può diventare un racconto. Il traguardo del milione di copie vendute rappresenta non solo un successo commerciale, ma anche un forte riconoscimento del valore di un progetto che ha sempre messo al centro la partecipazione e l’immaginazione della sua community.

Ma non è finita qui. Il team di inZOI ha ribadito il proprio impegno nel continuare a lavorare duramente per espandere e migliorare l’esperienza di gioco, offrendo ai fan nuove possibilità per esprimere sé stessi, raccontare storie e vivere avventure.

«Continueremo a lavorare per mantenere viva quella promessa: fare di inZOI un mondo dove ogni vita diventa una storia.» Con queste parole, la squadra dietro inZOI chiude il messaggio con gratitudine autentica e rinnovata energia, pronta a guardare al futuro con entusiasmo, con nuove idee e, soprattutto, con la consapevolezza di avere alle spalle una community straordinaria.

Il viaggio di inZOI è appena cominciato. E, a quanto pare, non ha intenzione di fermarsi.