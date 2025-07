Intergalactic: The Heretic Prophet non è ancora uscito, ma qualcuno ha già trovato un modo per celebrare l’attesissimo nuovo gioco di Naughty Dog con un’opera davvero originale.

L’utente Richard Van As, meglio conosciuto come “2bricks”, ha infatti realizzato un impressionante modellino LEGO della 984 Tempest NDX, l’elegante nave spaziale progettata da Porsche apparsa nel trailer d’annuncio del gioco.

Il risultato è stato talmente accurato da catturare l’attenzione di Neil Druckmann in persona, autore anche di The Last of Us (che trovate su Amazon).

Il direttore creativo e presidente di Naughty Dog ha infatti acquistato il modello e si è fatto fotografare sorridente accanto al suo creatore, ringraziandolo pubblicamente con un post: «Grazie per questo bellissimo design e costruzione, @2bricks_official».

A quel messaggio, Van As ha risposto dicendosi «onorato» e «commosso» per il riconoscimento ricevuto.

Nel trailer originale di Intergalactic: The Heretic Prophet, mostrato per la prima volta alla fine del 2024, vediamo la protagonista Jordan A Mun – interpretata da Tati Gabrielle – muoversi tra i pianeti a bordo proprio della 984 Tempest NDX.

Lo stile retrò-futuristico, i colori saturi e l’estetica decisa hanno subito ispirato fan e artisti, ma pochi si sarebbero aspettati una replica LEGO così dettagliata, composta da ben 1349 pezzi. Insomma, davvero niente male.

Anche se il set non è ufficiale, 2bricks ha pubblicato un video su YouTube che mostra la nave nel dettaglio, e ha reso disponibili le istruzioni per la costruzione su Rebrickable, dove è possibile acquistarle al prezzo di 10 dollari.

Il costo stimato per recuperare tutti i mattoncini necessari si aggira invece attorno ai 120 euro.

Intergalactic: The Heretic Prophet è attualmente in sviluppo per PS5 e promette di essere davvero ambizioso.

Secondo Druckmann, il gioco esplorerà temi come la fede e la religione in un universo nuovo, e fa parte dei molteplici progetti single-player attualmente in cantiere presso lo studio.