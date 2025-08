Durante la risoluzione di un rompicapo in Indiana Jones e l'Antico Cerchio (qui trovate la nostra recensione), un giocatore ha scoperto per caso un'interazione inedita che rivoluziona l'uso degli oggetti nel gioco: versando il vino sacro all’interno della polla per un enigma, è possibile spegnere automaticamente le torce accese.

La scoperta è avvenuta per errore: il giocatore stava cercando di completare il puzzle con il vino previsto dalla meccanica interna, ma si è accorto che il liquido, versato accidentalmente su alcune torce, ha causato l’estinzione delle fiamme. Questo effetto non è documentato nei prologhi o nei prompt del gioco: nessun tutorial lo menziona.

L’azione non è confinata a un’animazione scenica: le torce realmente si spengono, aprendo passaggi o disattivando ostacoli che normalmente richiederebbero altri oggetti o leve. Si tratta di una interazione non intenzionale dichiarata, ma che amplia le modalità di risoluzione dei puzzle nel gioco.

Il giocatore ha testato il trucco in più scenari simili, riuscendo a spegnere torce anche in stanze collaterali dove il vino non era stato previsto, confermando che il comportamento è ripetibile. Nessuna penalità o malus è stato registrato associato all’uso del vino in questo modo: anzi, sembra addirittura agevolare certe soluzioni alternative di enigmi.

Pur non essendo un glitch, questa scoperta potrebbe rappresentare un easter egg non previsto dagli sviluppatori, o magari un residuo interpretativo lasciato nel codice del livello. Qualunque sia l’origine, il risultato è chiaro: un oggetto di gioco assume una funzione diversa da quella prevista, offrendo approcci creativi alla risoluzione dei puzzle.

Dopo il rilascio del gioco su PlayStation 5 (aprile 2025) e PC/Xbox (dicembre 2024), molte parti dell’esperienza enigmistica del titolo sono state apprezzate per il loro design coerente e tematico.

Al momento non risulta che sia in programma una patch per correggere o disattivare questa interazione: gli sviluppatori non si sono espressi ufficialmente in merito, lasciando alla community libertà di sperimentare.