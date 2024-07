Il trailer di GTA 6 ha battuto l'ennesimo record, dopo 7 mesi

Sembrano passate poche settimane da quando venne rilasciato il primo trailer ufficiale di GTA 6, ma in realtà abbiamo superato i 7 mesi da quando Rockstar ha scelto di condividere i primi dettagli sul nuovo capitolo della saga.

Il successore di GTA V (che trovate invece su Amazon) si è dimostrato fin da subito un titolo destinato a monopolizzare l'attenzione dei videogiocatori, conquistando record semplicemente impensabili con un solo semplice trailer.

E a dimostrazione del fatto che la gente ha tantissima fame di notizie su GTA 6, il trailer ufficiale ha appena stabilito un nuovo record di visualizzazioni: dopo 7 mesi dalla sua pubblicazione, Game Rant segnalata che il filmato ha appena superato 200 milioni di visualizzazioni su YouTube.

È chiaro che c'è stato un naturale rallentamento delle visualizzazioni nell'ultimo periodo, ma il fatto che questo traguardo sia stato raggiunto dopo soli 7 mesi resta comunque impressionante.

Quando Rockstar Games deciderà di pubblicare un secondo trailer ufficiale, l'entusiasmo potrebbe essere così elevato da distruggere ogni ulteriore record di visualizzazione rimasto.

Per il momento sappiamo soltanto che l'uscita del titolo è prevista per il 2025 — una finestra di lancio generica che sta spaventando praticamente tutti gli altri sviluppatori e publisher — ma a parte questo non abbiamo davvero altre reali informazioni ufficiali.

Tuttavia, i fan sono convinti che a breve potremmo finalmente scoprire delle nuove immagini ufficiali o perfino il secondo trailer: vedremo se effettivamente questa predizione sarà corretta.

Noi ovviamente continueremo a monitorare tutti gli ultimi sviluppi e vi terremo prontamente aggiornati non appena arriveranno ulteriori notizie. O se verrà battuto un altro ennesimo record.

Di sicuro Rockstar è più che consapevole di quanto l'industria stia osservando i loro sforzi, motivo per il quale lo studio head ha affermato con sicurezza che il suo team sta «letteralmente creando il futuro» dei videogiochi.