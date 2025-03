Il sottofondo perfetto? La nostra playlist Spotify a tema Death Stranding 2!

Se stai cercando un modo per rendere più stimolanti le tue ore di lavoro, abbiamo la risposta giusta per te: la nostra nuova playlist su Spotify, ispirata a Death Stranding 2, ora disponibile.

Con suoni futuristici, ritmi intensi e atmosfere post-apocalittiche, ti sentirai come un corriere che attraversa un mondo distopico, come nel gioco (il primo capitolo lo trovate su Amazon).

La playlist che trovate qui combina tracce elettroniche avvolgenti e melodie che evocano il senso di esplorazione e resilienza.

Ideale per chi cerca un accompagnamento musicale che stimoli la concentrazione e trasformi la routine in un’esperienza unica, in attesa del nuovo big di Kojima in uscita il prossimo mese di giugno (avete visto il nuovo trailer?).

Ogni mese aggiorniamo la nostra selezione, offrendo nuovi brani per ogni momento della tua giornata, dal lavoro al relax, sempre con un tocco tecnologico. Non perdere l’occasione di rendere la tua giornata più produttiva e coinvolgente.

Clicca sul link, metti le cuffie e lasciati trasportare nell’universo di Death Stranding 2.

Seguici su Spotify per scoprire le nostre nuove playlist e rimanere aggiornato su tutte le novità. Inoltre, se sei un vero appassionato di videogiochi e vi piaccioni le playlist tematiche dedicate ai giochi più iconici, date un ascolto anche a quella di Life is Strange.

Parlando ancora di On the Beach, in un’operazione di marketing che gioca con la nostalgia e l’innovazione, l’orologio di Neil in Death Stranding 2 è stato ricreato come prodotto vero e proprio (ma costa uno sproposito).

Per concludere, sono in molti a chiedersi - dopo il suggestivi trailer rilasciato ieri sera - se Death Stranding 2 sarà o no collegato all'altrettanto celebre saga di Metal Gear Solid, sempre di Hideo Kojima. La risposta è ovviamente no, ma i fan sono ugualmente eccitati per la presenza di uno (e più) riferimenti alla serie con Snake.