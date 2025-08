Nel cuore dell'estate, mentre i fan di tutto il mondo si immergono nelle atmosfere nostalgiche degli anni '90, il canale YouTube ufficiale di Pokémon TV ha deciso di regalare ai suoi spettatori un tuffo nel passato con una maratona cinematografica che sta facendo battere il cuore a milioni di appassionati.

Dopo aver temporaneamente reso disponibile il primo film della saga lo scorso luglio, ora è infati il turno del secondo capitolo della collezione cinematografica più amata dai giovani di fine millennio.

Come segnalato da Engadget, da adesso è disponibile gratis il secondo film della serie, Pokémon 2: La forza di uno, che sposta l'azione dalle familiari terre di Kanto verso le esotiche Isole Orange, portandoci a scoprire Lugia, uno dei Pokémon Leggendari protagonisti della seconda generazione di mostriciattoli tascabili (trovate una sua divertente action figure su Amazon).

Proprio come già accaduto per il primo iconico film dedicato a Mewtwo, anche il secondo lungometraggio d'animazione verrà reso disponibile per un periodo limitato, anche se non sappiamo per la precisione quando verrà effettivamente rimosso.

Gli indizi ci dicono che la strategia dovrebbe durare all'incirca un mese, dunque vi consiglio di rivedere questa bellissima produzione animata prima che sia troppo tardi: un bel regalo per i fan più nostalgici, ma anche per quei giocatori più giovani che non hanno avuto modo di vederlo al cinema.

Potete vedere il film Pokémon 2: La Forza di uno anche all'interno di questa stessa notizia, tramite il video embed che allegheremo qui di seguito:

Di seguito vi lasciamo invece alla sinossi ufficiale del film, come fornita da The Pokémon Company nella descrizione del video:

«Sulle Isole Orange, all'estremo sud della regione di Kanto, un Allenatore di nome Lawrence sta cercando di catturare i tre Pokémon leggendari Moltres, Articuno e Zapdos per risvegliare Lugia, il guardiano del mare! Quando Ash approda su una delle isole, gli abitanti gli chiedono di recuperare tre sfere in grado di controllare gli elementi che si trovano su tre isole differenti. Le condizioni climatiche in giro per il mondo stanno impazzendo e diventa sempre più evidente che a sconvolgere l’equilibrio non può che essere stata la cattura del trio di Pokémon leggendari. Riuscirà Ash, con l'aiuto di Lugia, a trovare le sfere, restituire l’armonia alle forze della natura e provare di essere lui il “prescelto” atteso da tutti?».

The Pokémon Company ha confermato che nelle prossime settimane verrà reso disponibile gratuitamente anche il film Pokémon 3 - L'incantesimo degli Unown, che oltre ai misteriosi Pokémon che richiamano l'alfabeto trova in Entei il leggendario protagonista di riferimento.

Al momento non sappiamo quale sarà la sua effettiva data di rilascio su YouTube, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena verrà reso disponibile sulla piattaforma.

In ogni caso, per i fan di Lugia queste sono state sicuramente giornate interessanti: oltre al ritorno del suo film d'animazione, vi ricordo infatti che il leggendario di tipo Psico/Volante è anche protagonista della nuova espansione su GCC Pokémon Pocket.