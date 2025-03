Il regista dei Resident Evil su un altro film di zombie

Il regista Paul W.S. Anderson ha condiviso nuovi dettagli sullo stato di produzione dell'adattamento cinematografico di The House of the Dead.

Conosciuto per cult del cinema horror-fantascientifico come Event Horizon e Alien vs. Predator, Anderson ha già portato sul grande schermo franchise di successo come Mortal Kombat e Resident Evil (serie che trovate anche su Amazon).

Ora, il regista si prepara a dare nuova vita alla celebre saga videoludica targata SEGA, nata come sparatutto arcade contro orde di non-morti.

Durante la promozione del suo ultimo film In The Lost Lands, Anderson ha rivelato a Variety che la sceneggiatura di The House of the Dead è quasi completa e che le riprese dovrebbero iniziare nell'ultimo trimestre dell'anno.

Il regista ha inoltre sottolineato che questa volta vuole spingersi oltre i suoi precedenti lavori, dando al film un’identità distinta.

«La sceneggiatura è quasi pronta. Puntiamo a iniziare le riprese nel quarto trimestre di quest'anno. Voglio davvero superare i limiti con questo progetto. Sarà qualcosa di diverso per me.»

Le parole di Anderson lasciano intendere che il film avrà un'impronta differente rispetto ai suoi adattamenti di Resident Evil.

Nonostante le similitudini tra i due franchise, con scenari infestati da zombie e atmosfere cupe, The House of the Dead si distingue per un'azione più frenetica e meno incentrata sulla tensione survival horror.

Il regista sembra dunque consapevole dell'importanza di rispettare l’essenza originale del gioco, che si basa su un'azione adrenalinica e combattimenti spettacolari contro orde di non-morti.

Seppur non sia il primo tentativo di portare The House of the Dead sul grande schermo – ricordiamo il controverso film del 2003 diretto da Uwe Boll – la scelta di Anderson alla regia potrebbe rappresentare una svolta positiva per il franchise.

Nonostante le critiche ricevute per le sue libertà creative con Resident Evil, il suo stile si avvicina molto al tono esagerato e spettacolare della serie The House of the Dead.

I fan possono quindi aspettarsi un adattamento che rispecchi lo spirito del videogioco, combinando azione esplosiva, zombie terrificanti e un tocco di camp tipico del genere.