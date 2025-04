Il nuovo Predator è ispirato a un cult PS2

Il ritorno di Predator al cinema è sempre più vicino: Predator: Badlands, il nuovo capitolo della saga, arriverà sul grande schermo il prossimo 7 novembre, e porterà con sé diverse novità.

Dietro la macchina da presa ritroviamo Dan Trachtenberg, già regista del successo Prey (che trovate su Amazon), che questa volta ha deciso di raccontare una storia decisamente inedita per il franchise.

Protagonista sarà infatti Dek, un giovane Predator interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi, impegnato a dimostrare il proprio valore come cacciatore.

Ma la vera sorpresa è stata svelata dallo stesso Trachtenberg durante un'intervista a Bloody Disgusting: l’ispirazione principale per Badlands arriva da un videogioco cult per PlayStation 2, ovvero Shadow of the Colossus.

«Mi sono ispirato a giochi come Shadow of the Colossus, dove il protagonista ha un legame profondo con un altro personaggio, creando un collegamento emotivo molto forte,» ha spiegato Trachtenberg.

«C'è una scena devastante legata al cavallo in quel gioco, e volevo portare qualcosa di simile nel rapporto tra Dek e Thia.»

Thia, interpretata da Elle Fanning, sarà una figura chiave nel film: secondo le indiscrezioni, potrebbe essere un androide collegato alla Weyland-Yutani Corporation, la celebre azienda della saga Alien.

Il legame tra Dek e Thia sarà quindi centrale, creando un contrasto tra il carattere taciturno del giovane Predator e la vitalità e le capacità uniche della ragazza.

Trachtenberg ha anche citato altre influenze per Badlands, tra cui l'arte di Frank Frazetta, Conan il Barbaro, The Book of Eli e Mad Max 2: The Road Warrior, promettendo un mix tra fantascienza, western e atmosfere post-apocalittiche.

L'idea di un Predator che prende spunto da Shadow of the Colossus mi incuriosisce tantissimo. È raro vedere il franchise avvicinarsi a un registro più emotivo, e il fatto che ci sia un giovane Yautja protagonista potrebbe finalmente dare una scossa alla serie, evitando di ripetere gli stessi schemi.

Se poi riescono davvero a catturare quell'intensità emotiva tipica di Shadow of the Colossus, che abbiamo recensito qui nel remake, Badlands potrebbe diventare uno dei capitoli più interessanti di tutto il franchise.