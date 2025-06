Il Future Games Show ci ha permesso di dare un'ulteriore occhiata a uno dei titoli più interessanti in uscita nel 2025 per gli amanti del genere horror, con la nuova avventura interattiva di Supermassive Games.

Gli autori di giochi come Until Dawn (trovate la versione PS5 su Amazon) e della The Dark Pictures Anthology hanno infatti mostrato un nuovo approfondimento gameplay su Directive 8020, nuovo horror che ci porterà direttamente nello spazio.

Il nuovo filmato gameplay, che troverete allegato di seguito, ci conferma ancora una volta l'importanza delle scelta ai fini della narrazione: in base alle vostre scelte, la storia e il destino dei protagonisti si evolveranno di conseguenza.

Come riportato da GamesRadar+, il creative director spiega che Directive 8020 ci permetterà di fare uso dei cosiddetti Turning Points, grazie ai quali potremo "riavvolgere" l'avventura fino a tornare a una decisione chiave, qualora avessimo commesso un errore o semplicemente per soddisfare la nostra curiosità personale.

Questo ci permetterà di tenere traccia di ogni singola decisione presente all'interno del gioco, scoprendo più facilmente tutti i modi in cui può evolversi la narrazione fino ad arrivare a uno dei molteplici finali di gioco.

Supermassive Games ha deciso di introdurre comunque una Survivor Mode, più simile alle loro precedenti esperienze e che disattiva la possibilità di tornare indietro nel tempo: le vostre decisioni diventeranno così definitive, così da non rischiare di essere tentati dal rimediare a una scelta errata.

Un chiaro tentativo di rendere le avventure più accessibili e rimediare allo stesso tempo a quello che veniva spesso considerato un limite delle produzioni di Supermassive Games: scelte spesso troppo punitive e con piccoli margine d'errore rischiavano di compromettere l'esperienza di gioco.

Ritengo che sia sicuramente una buona idea, soprattutto considerando che gli utenti non saranno obbligati a usare questa funzione, ma staremo a vedere il modo in cui sarà implementata nel gioco finale: Directive 8020 sarà disponibile dal 2 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam).

