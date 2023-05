Il nuovo gioco di League of Legends ha stile da vendere ed esce tra pochissimo!

Neanche il tempo di aver metabolizzato Mageseeker che Riot Games annuncia la data di Convergence: A League of Legends Story.

Un altro titolo di quelli che stanno facendo parte dell'espansione videoludica dello storico franchise, già da molto tempo un culto anche grazie al franchise espanso in tantissimi modi (come potete vedere su Amazon).

Iniziativa che Riot Games ha messo in piedi da un po' di anni, con tanti annunci e uscite di qualità cadenzate nel tempo.

L'etichetta Riot Forge, pensata esclusivamente per accogliere questi prodotti, continua quindi ad impreziosirsi con altre uscite.

Dopo averlo solamente nominato, infatti, Convergence ora torna a mostrarsi e lo fa anche con una data di uscita.

Ecco il trailer, intanto:

Sviluppato da Double Stallion Games, Convergence: A League of Legends Story è un platform 2D narrativo per giocatore singolo, con combattimenti dinamici e possibilità di esplorazione date dalle doti spaziotemporali di Ekko.

In uscita il 23 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC tramite Steam, GOG, ed Epic Games Store.

Un titolo estremamente stiloso, come si evince dai primi screenshot che trovate sul sito ufficiale, che vuole distinguersi facilmente dalle altre produzioni.

E un titolo che, allo stesso modo, sarà molto interessante per i fan di League of Legends, a giudicare da come viene descritto:

«Esplora la grande città di Zaun con Ekko, un giovane inventore con un dispositivo che riavvolge il tempo. Lui e i suoi amici devono salvare la città, ma tra pericoli e segreti, Ekko capisce di non potersi fidare di nessuno. Nemmeno di sé stesso!»

Nel titolo ci sono anche Jinx, Camille e Warwick, ma non è ben chiaro se saranno personaggi giocabili oppure no.

A strettissimo giro, per altro, dall'ottimo Mageseeker di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Lontanissimo, invece, dal promettente Project L, il picchiaduro che si è fatto vedere pochissimo e di cui aspettiamo sempre novità.