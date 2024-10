Il nuovo gioco dal producer di GTA sarà pubblicato... dagli autori di Hitman

IO Interactive, il rinomato studio noto per la serie Hitman, ha deciso di lanciarsi nel settore del publishing di terze parti con MindsEye, il nuovo action thriller sviluppato da Build A Rocket Boy – lo studio fondato da Leslie Benzies, celebre per il suo contributo a Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

Build A Rocket Boy, fondato da Benzies, ha raccolto un considerevole finanziamento dal 2018 e lavora su diversi progetti ambiziosi, tra cui MindsEye e la piattaforma online di creazione e gioco Everywhere. IO Interactive aveva annunciato già nel 2021 la volontà di esplorare il publishing di giochi sviluppati da altri studi, e ha ora creato una divisione apposita, IOI Partners.

È effettivamente interessante che il debutto di questa etichetta avvenga, però, con un progetto AAA.

«Anche noi pensavamo di iniziare con un titolo AA, per essere onesti» ha dichiarato il CEO di IO Interactive, Hakan Abrak, nel corso di una intervista concessa a GamesIndustry. «Abbiamo sempre pensato al publishing come un naturale passo successivo. Siamo una società abituata a creare IP originali, gestendo sia lo sviluppo che la promozione di nuovi franchise».

L'etichetta, comunque, non offrirà finanziamenti a MindsEye, ma si occuperà del marketing, della localizzazione e della distribuzione del gioco. Abrak al momento non ha confermato dettagli sulla distribuzione del gioco, ma ha menzionato che MindsEye sarà un progetto in continua crescita, puntando a creare un universo in espansione, come fatto con il World of Assassination di Hitman. Probabilmente, anche per questo le due compagnie hanno trovato l'idillio.

«La nostra storia ci ha portato a pensare al gioco come a un ‘single player-as-a-service,» ha aggiunto il dirigente. «Abbiamo creato un universo in continua evoluzione che ha mantenuto il valore per anni, e questo è qualcosa che pensiamo di riproporre con MindsEye».

Se pensiamo che solo pochi anni fa IO Interactive era stata "scaricata" da Square Enix, insieme all'IP di Hitman, è interessante vederla ora diventare publisher di altri progetti – e con dentro nomi di questa portata – dopo anche l'enorme successo avuto con Hitman III. Al momento, la compagnia danese sta anche lavorando a un videogioco di James Bond, del quale siamo in attesa di scoprire nuovi dettagli.